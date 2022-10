La société virtuelle de santé comportementale Valera Health gagne 44,5 millions de dollars

Valera Health a annoncé qu’elle avait levé 44,5 millions de dollars dans le cadre d’un cycle de financement par actions de croissance dirigé par Heritage Group.

Parmi les autres participants à l’augmentation figurent Horizon Healthcare Services et Cigna Ventures ainsi que les investisseurs existants Windham Ventures, AXA Venture Partners, Aquiline Technology Partners, Trinnovate Ventures, Figure Eight Investments, Watershed VC et Alsora Capital.

D’après Crunchbasele nouvel investissement porte le financement total de la société basée à New York à plus de 71,4 millions de dollars.

CE QU’IL FAIT

Valera a développé une plate-forme virtuelle de santé mentale pour les patients de haute acuité souffrant de maladie mentale grave et de dépression sévère. Les patients âgés de six ans et plus peuvent utiliser le service pour obtenir un traitement personnalisé et disposer d’un lieu pour coordonner leurs soins.

L’entreprise associe les patients à un coach de santé, qui les aide à trouver un thérapeute ou un médecin qui répond à leurs besoins. Les patients peuvent ensuite s’asseoir avec leur équipe de soins pour créer des plans et des objectifs de traitement.

L’entreprise travaille selon un modèle d’équipe qui comprend des infirmières praticiennes, des thérapeutes agréés, des gestionnaires de cas et des psychiatres. Les clients peuvent contacter les fournisseurs via l’application Valera. La société propose également une bibliothèque de ressources en santé mentale.

« La capacité de Valera à faire participer les patients, à améliorer les résultats et à réduire le coût total des soins pour des populations allant d’un niveau d’acuité moindre à la population souffrant de troubles mentaux graves a établi la pratique en tant que chef de file dans le domaine de la santé comportementale », a déclaré Lauren Brueggen, associée chez Heritage Group. dans un rapport. “Nous sommes ravis de nous associer au Dr Thomas Tsang et à toute l’équipe de Valera Health alors que la société continue d’accroître l’accès à des soins de santé comportementaux de haute qualité et étend ses partenariats approfondis avec les principaux systèmes de santé et plans de santé à travers le pays.”

APERÇU DU MARCHÉ

En novembre 2021, Valera Health a annoncé un Cycle de financement de 15 millions de dollars mené par Windham Venture Partners, que la société a utilisé pour étendre ses partenariats.

Il existe un certain nombre de les prestataires de soins de santé mentale et les soins de santé comportementaux continuent d’être un cas d’utilisation important pour les soins virtuels.

Iris Telehealth, qui a récemment levé 40 millions de dollars; Sensible Care, qui a récolté 13 millions de dollars pour se développer dans les États comptant de grandes populations de patients couverts par TRICARE ; et UpLift, qui a annoncé une augmentation de 8 millions de dollars à la fin de l’année dernière pour ajouter des services de psychiatrie.