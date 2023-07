La société ukrainienne Preply empoche 70 millions de dollars pour une application linguistique assistée par l’IA

Preply, une plate-forme d’apprentissage des langues mettant en relation des personnes avec des tuteurs, a levé 70 millions de dollars de capitaux frais pour accélérer son utilisation de l’intelligence artificielle, a déclaré la société à CNBC en exclusivité.

La société, fondée en Ukraine mais basée aux États-Unis, a déclaré avoir récupéré les fonds en émettant de nouvelles actions et dettes. Les fondateurs de Preply sont les entrepreneurs ukrainiens Kirill Bigai, Dmytro Voloshyn et Serge Lukianov.

La partie actions était dirigée par Horizon Capital, une société de capital-risque axée sur l’investissement dans les entrepreneurs émergents, en particulier les Ukrainiens. Il était également soutenu par Reach Capital, Hoxton Ventures et d’autres.

Le financement s’ajoute à un cycle de financement de série C de 50 millions de dollars que Preply a levé l’année dernière et porte son financement total à plus de 170 millions de dollars.

Preply est une plateforme de marché qui met en relation des personnes avec des tuteurs humains pour les aider à apprendre de nouvelles langues. Chaque enseignant sur Preply partage un profil que les élèves peuvent consulter et fixe un tarif horaire pour les cours. Preply obtient une réduction des taux horaires facturés par les tuteurs.

Preply vend également à de grandes entreprises telles que Datadog, GroupM et Bain, qui l’utilisent pour améliorer les compétences en langues étrangères de leurs équipes. L’entreprise n’est pas encore rentable, même si ses revenus ont décuplé au cours des trois dernières années.

Kirill Bigai, co-fondateur et PDG de Preply, a déclaré que la société utiliserait les fonds pour « étendre notre leadership dans le [online language learning] catégorie par le biais de tuteurs humains alimentés par l’IA, offrant une expérience d’apprentissage qui change rapidement la donne. »

« Bien que l’équipe d’aujourd’hui soit véritablement mondiale, en tant qu’entreprise ukrainienne avec une R&D importante en Ukraine, il s’agit d’une étape importante à célébrer. Une étape qui fait écho à la résilience et à la détermination du secteur technologique ukrainien et de tous les Ukrainiens », a-t-il ajouté.

Le financement intervient à un moment où les conditions de collecte de fonds sont plus strictes pour les startups, qui ont du mal à lever des fonds aussi facilement qu’elles l’ont fait au cours des années de boom technologique de 2020 et 2021 déclenchées par les blocages de Covid-19 et l’assouplissement monétaire.

L’IA a été une exception notable à cette règle, grâce à la popularité du ChatGPT d’OpenAI et d’outils similaires. De nombreuses startups lèvent des sommes considérables alors que les investisseurs en capital-risque tentent de trouver les entreprises qui tireront profit de l’augmentation de la demande d’outils d’IA.

Preply a déclaré qu’il utilise déjà l’apprentissage automatique pour mieux faire correspondre les apprenants et les tuteurs. Maintenant, il intègre plus d’IA dans son offre, après avoir lancé un assistant d’IA pour aider les tuteurs à proposer des exercices, des explications de grammaire et des démarreurs de conversations.

Cela survient alors que Duolingo, un concurrent de Preply, a intégré le logiciel de traitement du langage GPT d’OpenAI pour améliorer la personnalisation de son application pour les utilisateurs. Les actions de Duolingo ont plus que doublé de prix jusqu’à présent cette année. Les autres rivaux de Preply incluent Babbel et Busuu.

Cela met également en évidence l’intérêt continu des investisseurs technologiques pour l’Ukraine, qui a été battue par la Russie depuis que Moscou a commencé une invasion du pays au début de l’année dernière. Horizon Capital a levé 125 millions de dollars pour un fonds de démarrage destiné à soutenir les fondateurs ukrainiens.

Plusieurs fondateurs de « licornes » d’un milliard de dollars viennent d’Ukraine, dont Max Lytvyn et Alex Shevchenko de Grammarly, et Dmitriy Zaporozhets de GitLab. Google Samsung et Amazone ont également des centres de recherche et de développement dans le pays.