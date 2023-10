La société technologique britannique Oxford Nanopore présente ses plans de croissance à moyen terme

LONDRES (Reuters) – La société technologique britannique Oxford Nanopore a déclaré qu’elle espérait atteindre le seuil de rentabilité d’ici la fin de 2026, alors qu’elle présentait des plans visant à stimuler la croissance du marché des outils de recherche en sciences de la vie et à se développer dans de nouveaux domaines de la santé.

Oxford Nanopore, une entreprise dérivée de l’Université d’Oxford lancée il y a deux ans, souhaite commercialiser davantage sa technologie de détection capable de produire une analyse immédiate de l’ADN et de l’ARN pour une utilisation dans la recherche scientifique, les soins de santé et d’autres secteurs.

« Aujourd’hui marque également une transition importante pour Oxford Nanopore alors que nous présentons notre stratégie à moyen et long terme visant à répondre aux besoins non satisfaits sur les marchés cliniques et appliqués », a déclaré le directeur général Gordon Sanghera dans un communiqué.