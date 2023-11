La société taïwanaise Damou Entertainment dévoile des drames originaux avec HBO Asia et Catchplay | Nouvelles

La société taïwanaise Damou Entertainment a dévoilé aujourd’hui (8 novembre) deux nouvelles séries dramatiques en collaboration avec HBO Asia, Public Television Service (PTS) et Catchplay pour célébrer son 10e anniversaire lors du Taiwan Creative Content Fest (TCCF).

Les deux Viré! et la suite de Le monde entre nous devraient démarrer la production en décembre.

Adapté du webtoon coréen à succès Kakao Classe Itaewon créé par GwangJin, Viré! marque la troisième collaboration de Damou Entertainment avec Warner Bros Discovery, après Le monde entre nous et Ouvriersqui ont tous deux remporté plusieurs prix aux Golden Bell Awards de Taiwan.

Réalisé par Kao Pin-chuan (Les gangs, Les morts-vivants) et Tseng Ying-ting (Les abandonnés, le dernier couplet), Viré! suit un jeune homme déterminé à maintenir le restaurant familial à flot avec l’aide d’un groupe d’amis, tout en cherchant justice pour la mort tragique de son père. Le casting est dirigé par la popstar mandarine Eric Chou (Le petit-déjeuner de mon meilleur ami) dans son premier rôle principal dans une série dramatique, aux côtés de la Hongkongaise Angela Yuen (La route étroite), Shao Yu-wei (Plus que du bleu : la série), Ben Wu (Dames de fer).

Il est écrit par le scénariste principal Chien Li-ying (Les créateurs de vagues), produit par Lin Yu-ling de Damou Entertainment et produit par Chiang Cheng-en (tous deux Le monde entre nous) et Lin Shiang-lin (L’âme, l’abandonné).

Saison 2 de Le monde entre nous réunit l’équipe créative principale – Damou Entertainment, le diffuseur taïwanais PTS et le streamer Catchplay de la première saison. Le réalisateur Lin Chun-yang (Wave Makers) et le scénariste Lu Shi-yuan reviennent également, qui a passé les quatre dernières années sur le scénario.

L’histoire s’étend sur trois périodes sur 20 ans et aborde des sujets tels que la santé publique, le droit, la politique et la santé mentale. Il mettra en vedette un nouveau casting, dont Vic Chou (Zone dangereuse), Hsueh Shih-ling (Travailleurs, histoires de crimes à Taiwan), Nikki Hsieh (Je suis bizarre) et le vétéran Yang Kuei Mei.

Un lancement médiatique des titres a eu lieu au Taipei New Horizon Building à Taipei, en présence des acteurs et de l’équipe.

Créée en 2013, Damou Entertainment est devenue une société de production leader à Taiwan. Suite au succès de ses deux premières séries télévisées – celles de 2019 Le monde entre nous et Workers en 2020, la société taïwanaise a sorti son premier long métrage Workers Le film cette année. Il a également publié des drames politiques Créateurs de vagues sur Netflix dans le monde entier cette année.