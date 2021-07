La société spatiale Satellogic SPAC a conclu un accord pour une valorisation de 1,1 milliard de dollars

Une image satellite du porte-conteneurs coincé Ever Given dans le canal de Suez en Égypte, prise le 25 mars 2021.

Le spécialiste de l’imagerie satellitaire de la Terre, Satellogic, se prépare à entrer en bourse, annonçant mardi qu’il sera le dernier d’une série de sociétés spatiales fusionnant avec les SPAC.

Satellogic fusionne avec la société d’acquisition ad hoc CF Acquisition Corp. V – une SPAC parrainée par Cantor Fitzgerald qui négocie sous le symbole CFV. L’accord donne à la société spatiale une valorisation des actions de 1,1 milliard de dollars et devrait être conclu au début du quatrième trimestre, entraînant l’inscription de Satellogic au Nasdaq sous le symbole SATL.

Une SAVS ou une société d’acquisition à vocation spéciale mobilise des capitaux dans le cadre d’un premier appel public à l’épargne et utilise le produit pour acheter une entreprise privée et l’introduire en bourse.

Satellogic a jusqu’à présent 17 satellites d’imagerie en orbite, mais c’est une fraction du nombre qu’il doit apporter chiffre d’affaires annuel projeté de près de 800 millions de dollars en quatre ans.

« Nous allons développer le plein [satellite] constellation d’ici 2025 à 300 satellites, pour obtenir des remappages quotidiens de la planète entière », a déclaré à CNBC le PDG de Satellogic, Emiliano Kargieman. « Nous pensons que cela va vraiment changer la façon dont les entreprises prennent des décisions chaque jour. »

L’accord devrait ajouter environ 274 millions de dollars en espèces à la croissance de Satellogic, grâce aux fonds levés par CFV et à un tour de table de 100 millions de dollars PIPE – ou investissement privé en capital public – dirigé par SoftBank et Cantor Fitzgerald. La société a précédemment levé plus de 100 millions de dollars en capital-risque et en dette depuis sa création en 2010, auprès d’investisseurs Satellogic existants, notamment le géant chinois Tencent, le fonds de capital-risque brésilien Pitanga et la Banque interaméricaine de développement.

« Satellogic est particulièrement bien placé pour dominer l’industrie de l’observation de la Terre. Sa technologie, ses données et ses analyses ont de vastes cas d’utilisation dans d’innombrables secteurs », a déclaré le président-directeur général de Cantor Fitzgerald, Howard Lutnick, dans un communiqué.

Les actions de CFV ont augmenté de 1,6 % par rapport à leur clôture précédente de 9,71 $.

Avec 240 employés dans le monde, Satellogic a son siège à Montevideo, en Uruguay, tandis que son équipe de recherche et développement est basée de l’autre côté de la frontière en Argentine. La société est également présente en Espagne, en Israël, aux États-Unis et à Pékin.

Satellogic rejoint une tendance d’entreprises spatiales qui deviennent publiques via des accords SPAC, Virgin Galactic étant la première de la génération récente en 2019. Le constructeur de fusées Astra et AST & Science axés sur le haut débit par satellite ont chacun commencé à négocier, avec les sociétés Rocket Lab, Spire Global, BlackSky, Redwire et Momentus devraient suivre dans les prochains mois.