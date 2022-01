La société spatiale italienne D-Orbit devient publique via le Nasdaq SPAC

La société italienne de transport et de services spatiaux D-Orbit a annoncé jeudi son intention de devenir publique via un SPAC, dans le cadre d’un accord qui valorise l’entreprise à 1,4 milliard de dollars.

La fusion avec la société d’acquisition à vocation spéciale Breeze Holdings devrait être finalisée au deuxième ou au troisième trimestre de l’année, D-Orbit devant être cotée sur le Nasdaq Composite sous le symbole DOBT.

« Nous avons fait d’énormes progrès dans le développement et la démonstration de notre technologie ION unique, ainsi que dans la constitution d’une clientèle dédiée à laquelle nous fournissons des services de livraison par satellite et d’infrastructure avancée sur le dernier kilomètre depuis plus de huit ans », a déclaré le PDG de D-Orbit, Luca Rossettini. dit dans un communiqué.

D-Orbit et Breeze ont également annoncé un partenariat avec le groupe Bolden, fondé par l’ancien administrateur de la NASA, Charlie Bolden, qui, selon les sociétés, « contribuera à la prochaine phase de croissance de D-Orbit ».

L’accord devrait ajouter jusqu’à 185 millions de dollars en espèces au bilan de D-Orbit – levant environ 88 millions de dollars par le biais de la dette, un PIPE de 5,5 millions de dollars (investissement privé dans des actions publiques) et près de 117 millions de dollars du SPAC, qui dépend de rachats d’actionnaires.

D-Orbit représente la dernière entreprise spatiale à se tourner vers un SPAC pour entrer en bourse, le nombre d’actions spatiales pures ayant doublé l’année dernière grâce à une vague d’accords. Mais l’évolution de l’environnement du marché, avec la hausse des taux d’intérêt qui frappe durement les valeurs technologiques et de croissance, a vu la valeur marchande de plusieurs actions spatiales réduite de moitié depuis leurs débuts.

L’entreprise italienne compte plus de 160 employés. L’année dernière, D-Orbit a généré 3,4 millions de dollars de revenus et prévoit que ce chiffre passera à environ 22 millions de dollars en 2022. Il prévoit de devenir rentable sur la base de l’Ebitda d’ici 2024, avec un chiffre d’affaires annuel d’environ 445 millions de dollars.

D-Orbit a construit un carnet de commandes de 21,5 millions de dollars, avec 167 millions de dollars supplémentaires de contrats en cours de négociation.