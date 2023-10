La société Southtown Glass revient sur 39 ans d’activité, quelle est la prochaine étape

VOIX POUR TOUS | Partagez votre voix avec Grant Stephens de KSHB 41

La Small Business Administration affirme que les nouvelles applications professionnelles ont afflué 65 % plus rapidement au cours des deux dernières années qu’avant la pandémie de COVID-19.

Southtown Glass a pris le nouveau risque commercial il y a plus de quatre décennies.

C’est un excellent exemple de petite entreprise familiale qui a prospéré dans le métro.

Vous avez probablement vu ou vu à travers le travail de Ronald et Winfred Rose.

« Nous avons été très haut en installant du verre. Nous avons installé du verre lourd, nous avons fait beaucoup de choses », a déclaré Winfred.

Les deux frères s’occupent des travaux sur mesure et des remplacements.

Ils ont installé des fenêtres à l’hôtel de ville de KCMO, à l’aéroport Charles B. Wheeler du centre-ville, des pare-brise pour la police de KCMO et le département du shérif du comté de Jackson.

Ils ont même installé une immense vitre de deux pouces d’épaisseur sur l’exposition sur les ours polaires du zoo de KC.

« Quel que soit le travail qui se présente, je le regarderai et je dirai: ‘Mon garçon, ça va être difficile.’ D’une manière ou d’une autre, il s’en rend compte », a déclaré Winfred à propos de son frère Ronald.

Les deux hommes prennent officiellement leur retraite mercredi. Ils transmettront les clés à la prochaine génération de verriers qui poursuivront la croissance de l’entreprise.

Ils disent qu’au cours de leurs décennies d’activité, il est devenu de plus en plus difficile pour les petits entrepreneurs comme eux de faire une pause.

Au fil des décennies, ils ont vu d’autres entreprises verrières locales faire une surenchère et être remplacées par de grandes entreprises.

« Beaucoup de personnes différentes étaient en compétition pour ces emplois », a déclaré Ronald. « Beaucoup d’entreprises font faillite et il n’y a pas beaucoup de petites entreprises (à gauche), mais beaucoup de grandes entreprises. »

Leur entreprise a survécu aux récessions et, plus récemment encore, a été confrontée à des pénuries de main-d’œuvre.

Malgré ces défis, ils sont toujours là.

« Parce que vous savez qu’ils aiment la façon dont nous les traitons », a déclaré Ronald à propos de leurs clients. « Et je pense que c’était plus important que vous ne le pensez, gagner de l’argent. Plus important encore, la façon dont vous traitez les gens. Et je pense que c’est une façon dont nous avons surmonté tant de choses parce que les gens reviennent vers nous. »

C’est leur grand secret pour toutes les nouvelles entreprises du métro.

Le deuxième grand secret ? Trouver le bon partenaire commercial.

« Travailler ensemble en tant que frères, c’est probablement le meilleur partenariat que j’ai jamais vu », a déclaré Winfred. « Trouver le bon partenaire est ce qui est important. Et hé, j’ai eu le bon partenaire. Je n’ai aucun doute. à propos de ça. »

