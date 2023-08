La société solaire norvégienne Scatec vise à vendre de l’électricité directement aux acheteurs sud-africains

Le norvégien Scatec ASA, le plus grand producteur d’énergie solaire d’Afrique du Sud, envisage de vendre directement aux consommateurs qui sont obligés de se démener pour obtenir une électricité fiable au milieu des pannes d’électricité.

« Nous sommes impliqués dans un certain nombre de négociations différentes, principalement avec des sociétés minières », a déclaré le PDG de Scatec, Terje Pilskog, dans une interview. « Nous recherchons également des plates-formes locales sur lesquelles nous pouvons construire des projets et essentiellement vendre à plusieurs acheteurs », ce qui permettrait des ventes à de plus petites entités plutôt qu’aux seuls grands mineurs.

L’Afrique du Sud a souffert de coupures de courant depuis 15 ans alors que la demande d’énergie augmente, tandis que les centrales électriques vieillissantes sont mal entretenues et que le service public Eskom est criblé de dettes. Des pannes peuvent survenir jusqu’à 12 heures par jour et la confiance dans le gouvernement s’est effondrée en raison du déclin des services publics.

Scatec vend actuellement de l’électricité à Eskom. La société basée à Oslo cherche également à étendre l’utilisation de son équipement solaire et de batterie modulaire en Afrique du Sud, après lever 102 millions de dollars en juillet. Le concept, connu sous le nom de Release, permet une expédition et une installation relativement faciles de l’équipement solaire. Scatec vise à fournir jusqu’à 8 gigawatts dans le pays, contre 448 mégawatts actuellement.

« Plutôt que de dépendre de la Banque mondiale et de ce type de garanties, nous obtenons des garanties plus petites et plus courtes de la part de l’acheteur », a déclaré Pilskog. « Nous savons que s’ils arrêtent de payer, nous le retirons et nous pouvons le mettre ailleurs. »