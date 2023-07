La société ROV décrit comment elle s’est préparée à sauver Titan et le moment où elle s’est tournée vers la récupération

Ed Cassano, PDG de Pelagic Research Services, est devenu ému vendredi en décrivant les efforts intenses pour sauver les cinq personnes à bord du submersible Titan disparu.

La société a tenu une conférence de presse à son siège social à East Aurora, NY, peu de temps après son retour de 10 jours sur l’océan, impliquée dans une recherche qui a capté l’attention du monde.

Cassano a évoqué le moment du 18 juin où ils ont réalisé que le submersible avait probablement subi une implosion catastrophique, tuant inévitablement les cinq hommes à bord.

« À midi, malheureusement, un sauvetage s’est transformé en récupération », a-t-il déclaré avant de soupirer, les larmes aux yeux. « Nous devons nous excuser. Nous sommes toujours en train de nous démobiliser. Beaucoup d’émotions. Les gens sont fatigués. »

Pelagic Research a été appelé à l’action par OceanGate Expeditions à 17h45 ce dimanche-là, peu de temps après que la société a réalisé que son submersible avait disparu.

Cassano a déclaré qu’ils avaient immédiatement mobilisé leur équipe, en envoyant certains directement à Terre-Neuve pour se tenir prêt pour la recherche, et certains à leur quartier général à New York pour préparer leur véhicule télécommandé, Odysseus.

Pelagic a chargé son équipement sur des avions C17 et est parti pour St. John’s au cours des 19 et 20 juin. (Services de recherche pélagique)

Lundi matin, ils étaient à l’aéroport de Buffalo Niagara où ils ont été accueillis par trois avions C-17 pour transporter l’Odysseus et l’équipement nécessaire pour le décharger. Ils sont arrivés à St. John’s mardi et ont fait décharger 70 000 livres d’équipement de l’avion et les charger sur un navire dans le port en moins de 5 heures et demie.

Ils sont partis mercredi matin et sont arrivés sur le site de l’épave du Titanic jeudi matin, où ils ont été immédiatement chargés de mener la recherche sous-marine.

Ils étaient entourés d’autres navires, flottant à seulement 75 mètres de l’énorme navire Deep Energy.

Le ROV Odysseus 6K entrant dans l’eau au large de Terre-Neuve à la recherche du submersible Titan. (Services de recherche pélagique/Facebook)

Cassano a déclaré que Deep Energy avait perdu un ROV avant son arrivée sur les lieux, en le poussant au-delà de sa capacité de profondeur maximale. Le Titanic se trouve à près de 4 000 mètres d’eau et le Deep Energy ROV a été évalué à 2 700.

« Nous avons poussé certaines choses », a déclaré Cassano à propos des limites auxquelles ils étaient confrontés. « Tout le monde a poussé certaines choses dans cette mission. »

L’Odysseus était dans l’eau à 5h30 du matin NT, et Cassano a déclaré qu’il n’avait pas fallu longtemps pour repérer les premiers morceaux de l’épave du Titan.

À quoi aurait pu ressembler le sauvetage

Cassano a déclaré qu’ils étaient prêts pour quatre scénarios – allant du Titan logé au fond de l’océan à la destruction totale.

Cependant, ils sont entrés dans l’eau bien préparés pour sauver le navire. L’équipage avait fixé un mécanisme de levage au cœur de l’Odysseus, ce qui leur aurait permis de mettre la main sur le submersible s’il avait été retrouvé intact.

« Le plan était d’attraper le Titan », a-t-il dit. « Ensuite, il allait attacher des balises. Nous transportions des balises supplémentaires, donc si nous la perdions, d’autres actifs pourraient la suivre. Et puis nous allions attacher cette capacité de transport lourd au sous-marin. À ce moment-là, nous commencerions la récupération . »

Le submersible Titan, exploité par OceanGate Expeditions pour explorer l’épave du SS Titanic coulé au large de Terre-Neuve, plonge dans une photographie non datée. OceanGate Expeditions/Handout via REUTERS AUCUNE REVENTE. PAS D’ARCHIVES. CETTE IMAGE A ÉTÉ FOURNIE PAR UN TIERS. (Expéditions OceanGate/Handout/Reuters)

L’Odysseus porterait le Titan à environ 3 000 mètres, moment auquel les autres ROV chargés de la recherche interviendraient pour aider. Le Deep Energy – un navire qui pose des tuyaux sur le fond marin dans des circonstances normales – utiliserait alors sa ligne de levage lourde et tirerait le Titan à la surface.

Malheureusement, tout cela n’a servi à rien. On pense que le Titan a implosé dimanche, avant que quelqu’un n’ait été appelé pour aider.

Pelgaic et OceanGate se connaissaient

La perquisition était d’autant plus sérieuse que bon nombre des personnes impliquées se connaissaient.

La communauté d’exploration en haute mer est petite, a déclaré Cassano aux journalistes.

« Nous sommes très attristés de ne pas avoir pu récupérer un sous-marin viable, mais au-delà de cela, le système a fonctionné », a déclaré Cassano. « Plus tard, il y a certainement des choses auxquelles nous allons penser, mais nous n’avons pas encore eu le temps pour ça. »

Des morceaux du submersible Titan retirés du navire à T.-N.-L. Des équipages ont été vus à St. John’s tôt mercredi en train de décharger des morceaux du submersible Titan, qui a été détruit dans une implosion mortelle en haute mer près de l’épave du Titanic.

Il n’a pas voulu commenter ce qu’il pensait de l’approche expérimentale d’OceanGate – le fait qu’ils ne se soient soumis à aucun processus de certification évalué par des pairs, malgré la facturation de frais de 250 000 $ aux passagers.

« Je n’ai pas d’opinion là-dessus », a-t-il déclaré. « Les explorateurs, les gens qui cherchent à être sur l’océan et à aller en profondeur, c’est très convaincant. Nous partageons certainement ces désirs. Toute notre entreprise est conçue pour soutenir la recherche et la science en profondeur. Il y avait une passion et une joie pour l’exploration. »

Quant au coût de la mission de sauvetage et de récupération, Cassano n’a eu que deux mots.

« Beaucoup. »

