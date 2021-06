La société publie une copie du produit déjà proposé ailleurs

Parce que je deviens vieux et croustillant, peut-être que je ne comprends pas, mais les applications comme Clubhouse ne m’intéressent pas. De quoi les gens parlent de si intrigant ? Il n’y a aucun moyen que quelque chose soit aussi amusant à écouter que le Droid Life Show, donc si vous avez vraiment besoin de quelque chose à écouter, allez en profiter. Cela étant dit, Spotify a lancé ce matin son concurrent Clubhouse, appelé Chambre verte.

Si vous n’avez aucune idée de ce que je raconte, vous avez de la chance. Clubhouse, et maintenant Greenroom (et d’autres applications d’autres grandes entreprises essayant de répéter ce que Clubhouse a déjà fait), permettent aux personnes partageant les mêmes idées d’entrer dans une chambre d’écho littérale et de partager les mêmes pensées et idées. Étant un peu moins obtus, certaines personnes peuvent apprécier l’idée d’entrer dans une pièce en fonction d’un passe-temps ou d’un sujet qui les intéresse, ces plateformes vous permettant de faire rapidement partie d’une communauté plus large. En termes de partage des connaissances, c’est une bonne chose et je dis simplement des bêtises.

Spotify, assez drôle, dit qu’il « réitère et innove constamment les futurs formats audio », dans son article de blog annonçant Greenroom. Lorsque vous lancez un produit de copie, il doit être difficile d’écrire quelque chose qui a à voir avec l’innovation sans craquer un peu. C’est trop flagrant, Spotify. Au lieu de cela, pourquoi ne pas ajuster les files d’attente et ajouter le nombre de lectures de pistes ou quelque chose qui améliore réellement mon expérience utilisateur ? Je vous jure, depuis la mort de Google Play Musique, je ne me suis jamais senti aussi contrarié par l’état actuel des applications musicales. Je suis franchement déprimé.

Quoi qu’il en soit, allez voir Greenroom. Ou pas. Je doute que tu le fasses.

// Spotify