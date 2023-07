La société Pride parraine des groupes autochtones pour jouer des événements dans l’Okanagan

L’arrivée de juin marque la fin du printemps, mais pour ceux qui s’identifient comme queer ou autochtones, c’est un moment important pour la célébration et la réconciliation.

Heather Adamson est directrice des communications pour la South Okanagan Similkameen (SOS) Pride depuis quatre ans. Elle a dit que sa partie préférée de son travail est de se connecter avec les communautés.

« J’adore soutenir la communauté, établir des relations et simplement apprendre comment nous pouvons mieux soutenir la population 2SLGBTQI ici dans le sud de l’Okanagan Similkameen », a déclaré Adamson.

Le 16 juin, SOS Pride a organisé deux événements qui reconnaissaient à la fois les peuples autochtones et queer ; l’un a eu lieu à Hedley, l’autre à Keremeos.

Adamson a déclaré que le défilé de la fierté de la bande indienne d’Upper Similkameen et le carnaval de la fierté de la bande indienne de Lower Similkameen étaient dirigés par les communautés autochtones, mais qu’ils étaient financés par SOS Pride.

« C’est juste un événement vraiment merveilleux auquel nous nous sentons si reconnaissants de faire partie et d’être là pour participer et soutenir », a déclaré Adamson.

Adamson a déclaré que cet événement était un excellent pont entre deux communautés qui ont connu une haine prolongée, en particulier en ligne.

« Le fait est que les droits et libertés accordés à notre communauté sont encore assez nouveaux en termes de législation et de politique gouvernementale, il existe encore des discriminations sociétales très profondément ancrées qui existent et qui se perpétuent », a déclaré Adamson.

« Il est donc toujours extrêmement important que nous sensibilisions aux politiques d’équité, d’inclusion et de diversité. »

Madeline Terbasket est bénévole pour SOS Pride et travaille avec la bande indienne de Lower Similkameen. Ils ont dit que le but de ce carnaval était de créer un espace sécuritaire pour les personnes bispirituelles.

Terbasket apprécie le parrainage de SOS Pride et a adoré voir tous les enfants heureux dans leur peau.

« Vous pouviez juste voir toute la joie, c’était vraiment incroyable », a déclaré Terbasket.

« Et il y a tellement d’enfants là-bas. J’aurais aimé avoir ça quand j’étais enfant et je savais que c’était quelque chose à célébrer.

Terbasket et Adamson savent tous deux à quel point des événements comme ceux-ci sont importants pour les communautés. Ils attendent avec impatience les futurs événements organisés par SOS Pride. En septembre aura lieu le Pride Arts Festival.

« Notre mission est de mettre en valeur les communautés LGBTQ, noires, autochtones et racialisées pour ce festival », a déclaré Adamson.

« Et donc il y a des danseurs, des chanteurs, des groupes, comme des poètes et des artistes visuels. »

L’événement aura lieu le 23 septembre au Gyro Park à Osoyoos.

