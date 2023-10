La société Pokémon répond au chaos du Scalper de la collection Van Gogh

On pourrait penser qu’un Pikachu avec un chapeau de feutre gris ne serait pas capable de déclencher une hystérie parmi les foules, mais si les dernières années ont prouvé quelque chose, Pokémon a développé un concernant les relations avec les marchés spéculatifs cela peut transformer même le plus humble événement de promotion croisée en un véritable casse-tête. Ou peut-être plutôt un mal d’oreille, dans ce cas.

La semaine dernière, la Pokémon Company a lancé une édition spéciale initiative de collaboration avec le Musée Van Gogh d’Amsterdam, destinée à promouvoir le mle 50e anniversaire du musée avec une nouvelle exposition mêlant plusieurs Pokémon dans certains des les œuvres les plus emblématiques de l’artiste et soulignant son propre intérêt pour l’art et la culture japonaise. Courir à travers début janvier 2024 au Musée Van Gogh, Musée Pokémon x Van Gogh propose une série d’événements éducatifs et d’exercices d’apprentissage au Musée au-delà de l’exposition… et, bien sûr, des produits dérivés, y compris une carte promotionnelle en édition limitée pour le Pokémon Jeu de cartes à collectionner avec des illustrations de Pikachu inspirées de Van Gogh Autoportrait au chapeau de feutre gris.

Image: La Compagnie Pokémon

La carte a été mise à disposition au Musée Van Gogh lors du lancement de la collaboration jeudi dernier – pour les visiteurs ayant complété une fiche d’activité spéciale – puis le lendemain, quand le Musée Pokémon x Van Gogh La collection a fait ses débuts en ligne dans les magasins Pokémon Center aux États-Unis.S., au Canada et au Royaume-Uni, avec tout achat de la myriade de tasses, d’affiches, de tapis de jeu et de pochettes de cartes ornés des illustrations de l’événement. Mais Pokémon les fans savent déjà bien que toute mention de produits exclusifs ces dernières années, notamment concernant les cartes promotionnelles pour le TCG, est le héraut du chaos, et un Vincent Van Gogh Pikachu ne fait pas exception.

Au Musée Van Gogh, les visiteurs et le personnel se sont retrouvés immédiatement submergés par des afflux de clients cherchant à mettre la main sur les marchandises et la carte promotionnelle – des foules particulièrement déterminées à capitaliser sur la demande extrêmement élevée du marché secondaire pour des produits à durée limitée. Pokémon marchandises, alors que les médias sociaux étaient inondés de vidéos de foules indisciplinées démontant les présentoirs pour ce qui restait. En ligne, le Musée Pokémon x Van Gogh la collection s’est vendue presque immédiatement dès sa mise en ligne aux États-Unis.S. et au Canada, sur le site britannique du Pokémon Center, le seul site officiel Pokémon vitrine dans toute l’Europe – la collection a été largement épuisée avant même d’avoir été vendue. a été mis en ligne, avec une combinaison de revendeurs et d’acheteurs enthousiastes modifiant les liens du précédent U.S. et l’activation canadienne pour acheter des actions avant leur sortie officielle. Désormais, la carte promotionnelle Pikachu et les marchandises de la collection sont disponibles. en optant pour des majorations énormes sur des sites comme eBay, la carte en particulier atteignant des prix demandés absurdes de plusieurs centaines de dollars :

Capture d’écran: eBay/Gizmodo

Naturellement, les fans n’étaient pas contents, soit parce qu’ils ne pouvaient pas obtenir les produits dérivés ou la carte promotionnelle, soit par embarras face à la frénésie absolue. Pokémon s’était déchaîné par inadvertance sur un musée d’art néerlandais inattendu. La société Pokémon s’est adressée à X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter, vendredi dernier pour remédier à la vente immédiate du Musée Pokémon x Van Gogh collection, mais pas le chaos qui règned à lui en premier lieu.

« En raison d’une demande énorme, tous nos produits de cette collection sont épuisés. Nous comprenons que cela soit décevant pour beaucoup de ceux qui se tournaient vers nos canaux officiels de courrier électronique et de réseaux sociaux pour obtenir des conseils sur comment et quand acheter », lit-on en partie dans le communiqué. « Nous travaillons activement sur les moyens de fournir davantage de cartes promotionnelles « Pikachu avec un chapeau en feutre gris » aux fans faisant leurs achats au Pokémon Center à l’avenir. Les détails seront dévoilés ultérieurement. »

Le Musée Pokémon x Van Gogh est censé durer jusqu’au 7 janvier, et il reste à voir si davantage de marchandises seront à nouveau disponibles en ligne. Au Musée Van Gogh, les marchandises restent épuisées, avec des restrictions d’accès à la carte promotionnelle en place pour tenter de la limiter aux personnes qui s’engagent réellement avec le ml’usée Pokémon activités. La franchise provoquant son propre type de chaos spéculatif n’est pas surprenante à ce stade…PokémonLe vaste attrait et la portée de » à travers des générations de publics l’ont toujours préparé à attirer une base de fans enthousiastes, en particulier dans les collaborations avec un appel aussi large que l’un des peintres les plus célèbres de l’histoire. Mais ces dernières années, cet empressement a été sapé par une augmentation de la valeur perçue dans Pokémon marchandises, en particulier les versions de cartes à collectionner, sur le marché secondaire.

Amplifiés par la pandémie renforçant les marchés spéculatifs et un regain d’intérêt pour les temps passés nostalgiques, les décors très médiatisés du JCC comme la collection du 25e anniversaire ou celui du mois dernier Écarlate et violette 151– sur le thème des 151 Pokémon originaux vus dans Pokémon Rouge, Bleu, Vertet JauneLa région de Kanto, dans l’État de Kanto, a connu un festin et une famine de ventes immédiates, de surimpressions et, dans certains cas, de bagarres littérales alors que les revendeurs tentaient de s’accaparer le marché des cartes et des promotions lucratives. Le chaos au Musée Van Gogh la semaine dernière a clairement montré que la société Pokémon a toujours du mal à éradiquer ce coin renaissant du monde. Pokémon communauté – et cela va finalement payer un prix bien au-delà des marchandises épuisées et des fans en colère si cela continue de devenir la perception publique de toute collaboration avec la franchise.

