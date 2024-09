La société Pokémon remporte un procès de 15 millions de dollars pour violation de droits d’auteur contre un jeu qui a copié des personnages Pokémon

La Pokémon Company a gagné environ 15 millions de dollars dans un procès pour violation de droits d’auteur contre une société chinoise qui semblait utiliser de manière flagrante des personnages Pokémon dans son jeu.

Tel que rapporté par JeuxBiz et traduit par AutomateLa société Pokémon a annoncé son succès dans le procès concernant Pocket Monster Reissue, également connu sous le nom de Koudaiyaoguai Fuke, un jeu de rôle mobile au tour par tour qui inclurait des personnages tels que Ash Ketchum et Pikachu.

Le tribunal populaire intermédiaire de Shenzhen a reconnu la violation du droit d’auteur et a ordonné à l’une des six entreprises accusées de payer 107 millions de yuans chinois (environ 15,08 millions de dollars) de dommages et intérêts. Trois des six entreprises restantes ont été condamnées à assumer la responsabilité conjointe mais ont fait appel.

Pocket Monster Reissue a été lancé en 2015 et est apparu assez populaire, ayant rapporté plus de 42 millions de dollars en une seule année selon The Pokémon Company, comme le rapporte Le South China Morning Post en 2022.

Le jeu présentait une illustration de Pikachu apparemment inchangée de la boîte jaune de Pokémon comme icône de l’application, tandis que d’autres éléments de marque du jeu présentaient ce qui semblait être Ash Ketchum, Pikachu, Tepig et Oshawott, encore une fois inchangés. Gameplay de Pocket Monster Reissue de perezzdb sur YouTube montre une myriade d’autres personnages familiers et Pokémon dans ce qui semble être destiné à être un remake des jeux originaux.

La Pokémon Company est assez impitoyable dans ses poursuites en matière de droits d’auteur, mais certaines cibles, dont peut-être Pocket Monster Reissue, sont plus flagrantes quant à leur influence que d’autres.

Un ancien directeur juridique de The Pokémon Company a déclaré en mars que l’entreprise ne recherchait pas activement de projets de fans à fermer, mais ne le faisait que lorsqu’ils dépassaient une certaine limite.

Malgré cela, de nombreux projets de fans de Pokémon ont été retirés du marché. En 2018, un outil de création populaire créé par des fans et utilisé par les joueurs pour créer leurs propres jeux Pokémon a été abandonné. En 2021, le soutien à un projet de fan de Pokémon appelé Pokémon Uranium a cessé après neuf ans de développement. Et en 2022, The Pokémon Company a supprimé presque toutes les vidéos d’un FPS de chasse aux Pokémon créé par des fans qui sont devenues virales sur YouTube et les réseaux sociaux.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un projet de fan, le jeu « Pokémon with Guns » Palworld a été très apprécié par de nombreux fans et a été comparé au classique de Nintendo. La Pokémon Company n’a cependant publié qu’une déclaration plutôt sage et générique en réponse : « Nous avons l’intention d’enquêter et de prendre les mesures appropriées pour répondre à tout acte qui porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle liés aux Pokémon ». Les avocats ont déclaré à IGN qu’un procès était peu probable.

