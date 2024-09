La société Pokémon remporte un procès de 15 millions de dollars pour violation de droits d’auteur contre un clone chinois de Pokémon

La Pokémon Company a remporté un procès de 15 millions de dollars pour vol de droits d’auteur et de propriété intellectuelle contre plusieurs sociétés chinoises concernant le jeu Pocket Monster Reissue.

Tel que rapporté par JeuxBiz (traduit par Automate), le tribunal populaire intermédiaire de Shenzhen a estimé que le RPG au tour par tour – également connu sous le nom de Koudaiyaoguai Fuke – avait sciemment violé les droits d’auteur de The Pokémon Company, notamment en reprenant des personnages comme Ash Ketchum et Pikachu.

L’une des six entreprises poursuivies en justice a été condamnée à payer plus de 15 millions de dollars de dommages et intérêts. Certaines des entreprises condamnées à assumer une responsabilité solidaire ont déposé des recours.

Selon le South China Morning Post, Pocket Monster Reissue aurait généré environ 42 millions de dollars par an. La société Pokémon avait initialement intenté une action en justice pour 72 millions de dollars de dommages et intérêts et exigé des excuses publiques pour cette infraction.

La Pokémon Company a déclaré qu’elle continuerait à protéger sa propriété intellectuelle afin que ses nombreux fans à travers le monde puissent continuer à profiter du contenu Pokémon.