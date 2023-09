La société pharmaceutique japonaise Eisai crée une entreprise numérique de soutien à la démence

La société pharmaceutique japonaise Eisai a créé une nouvelle activité de santé numérique ciblant la démence.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

La nouvelle filiale en propriété exclusive d’Eisai, Theoria Technologies Co., cherche à « accélérer le développement d’un écosystème de démence ». Cet écosystème, selon un communiqué de presse, permettra aux personnes atteintes de démence de « vivre pleinement leur vie ».

Débutant ses activités en avril 2024, Theoria utilisera les données d’études cliniques accumulées par Eisai au fil des ans, les données d’études de cohorte, les dossiers de santé personnels et autres pour développer des solutions numériques, y compris celles dotées de capacités de prédiction. L’une de ses premières solutions, un algorithme de prédiction des risques pour la détection précoce des troubles cognitifs légers et de la démence, devrait être publiée l’année prochaine.

De plus, Theoria créera conjointement avec Eisai l’application mobile Sasaeru, dont le développement a été annoncé plus tôt en mai. Sasaeru permet aux utilisateurs d’enregistrer les activités de la vie quotidienne et facilite la communication entre l’utilisateur patient et ses médecins et soignants. Theoria et Eisai mèneront d’autres recherches de validation de principe avec des institutions médicales avant son déploiement à l’échelle nationale.

De plus, Theoria cherche à collaborer avec des partenaires industriels pour promouvoir des services numériques destinés à soutenir les personnes atteintes de démence.

APERÇU DU MARCHÉ

De plus en plus d’entreprises asiatiques se sont tournées vers la santé mentale et les soins aux personnes âgées au cours des dernières années. Dernièrement, Lotte Healthcare a commencé à travailler avec iMediSync pour co-développer des services de santé basés sur l’IA pour les personnes âgées. Cela inclut une intégration potentielle de la capacité de dépistage EEG avec son offre de santé mobile pour le diagnostic précoce de la maladie d’Alzheimer.

L’année dernière, Eisai s’est associé à Cogstate, société cotée à l’ASX, pour fournir l’outil d’auto-évaluation cérébrale de ce dernier à Hong Kong et à Taiwan.