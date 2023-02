La société pharmaceutique en ligne d’Asie du Sud-Est SwipeRx obtient 10 millions de dollars de Sanofi et d’autres investisseurs

La plate-forme de pharmacie en ligne SwipeRx a reçu 10 millions de dollars de financement supplémentaire de série B de la part d’investisseurs de renom, notamment l’unité de santé mondiale de Sanofi et Cercano Management. Le cycle a également été rejoint par ses investisseurs existants, SIG, Johnson & Johnson et Patamar Capital.

La société, qui dispose d’un réseau de plus de 250 000 professionnels de la pharmacie et de 50 000 officines, a initialement levé 27 millions de dollars en financement de série B en mai de l’année dernière.

À QUOI ÇA SERT

SwipeRx, dont le siège est à Singapour, utilisera ses derniers fonds pour investir dans la logistique et le financement spécialisés des soins de santé, étendre sa plateforme et son réseau de pharmacies sur des marchés clés et renforcer ses équipes de données avancées. L’entreprise opère également dans Indonésie, Philippines, Vietnam, Malaisie, Thaïlande et Cambodge

APERÇU DU MARCHÉ

D’autres pharmacies en ligne naissantes d’Asie du Sud-Est ont attiré des investissements ces dernières années. En août, basé en Indonésie Lifepack a levé 7 millions de dollars en financement de série A pour étendre ses entrepôts de pharmacie à travers le pays. Medigo au Vietnam a également investi 1 million de dollars en 2021 pour l’expansion de ses offres de services, y compris la télémédecine.

En dehors de la région, Truemeds de l’Inde a également récemment obtenu un investissement de série B de 22 millions de dollars pour son expansion locale, tandis que Dawaai, basée au Pakistan, a reçu un investissement de 8,5 millions de dollars il y a deux ans pour construire son infrastructure de chaîne d’approvisionnement dans le pays.