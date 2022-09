La société mère du journal Daily Herald annonce qu’elle cessera d’imprimer des courriers controversés – Shaw Local

La société mère du Daily Herald a annoncé jeudi qu’elle cesserait d’imprimer des publications politiques controversées qui étaient envoyées par la poste aux foyers du nord de l’Illinois au nom d’agents conservateurs.

La décision a été publié jeudi après-midi sur le site du journal. Quelques heures plus tôt, la campagne du gouverneur démocrate JB Pritzker avait envoyé à Paddock Publications Inc. une lettre indiquant qu’il ne participerait pas à une prochaine interview d’un candidat de l’Illinois Associated Press Media Editors dans laquelle le Daily Herald était impliqué.

“De récents reportages et publications sur les réseaux sociaux ont amené Paddock Publications, la société mère du Daily Herald, à s’acquitter d’un travail d’impression qu’elle a accepté des services d’information du gouvernement local”, indique la note de la direction générale de Paddock Publications. «C’était une décision d’affaires de prendre le travail. La perception parmi certains est devenue que le Daily Herald est l’éditeur de ces publications. Nous ne sommes pas. La société n’approuve le contenu d’aucun des travaux d’impression qu’elle effectue pour les fournisseurs, y compris de nombreux journaux. Il ne les embrasse ni ne les condamne. Il les imprime simplement.

LGIS a créé près de trois douzaines de publications qui ressemblent à des journaux, mais dont le contenu a été décrié comme politiquement chargé. Les dossiers de l’entreprise déposés auprès du secrétaire d’État répertorient l’initié républicain Brian Timpone comme son président. Dan Proft, animateur de talk-show radio et ancien candidat au poste de gouverneur du GOP, est répertorié comme l’un des principaux membres du conseil d’administration de LGIS, selon les archives. Son affiliation actuelle avec l’entreprise n’était pas claire.

Plus tôt jeudi, la campagne de Pritzker a envoyé une lettre à Doug Ray, président, éditeur et PDG de Paddock Publications Inc., demandant à la société de divulguer publiquement son accord avec LGIS.

La lettre de campagne de Pritzker a qualifié les publications du LGIS de “fausses et trompeuses” et a déclaré qu’elles “représentent une menace existentielle pour un journalisme de qualité et indépendant”.

“Ce n’est pas une mise en accusation des journalistes assidus qui rapportent avec précision les nouvelles pour le Daily Herald”, a écrit Pritzker dans la lettre. “Au contraire, il s’agit d’un incendie à cinq alarmes pour ceux qui pensaient qu’il était acceptable d’inonder les Illinois de propagande partisane et de mensonges éhontés.”

Le Daily Herald est impliqué avec d’autres médias locaux dans la planification des entretiens avec les candidats dans le cadre d’un effort des éditeurs de médias de l’Illinois Associated Press. Des invitations au forum des gouverneurs ont été envoyées à Pritzker et au candidat républicain Darren Bailey par un représentant du Daily Herald, a déclaré jeudi le président de l’IAPME, Dennis Anderson, mais les vidéos et les articles résultant du forum devaient être partagés dans plus de 20 journaux de tout l’État.

Anderson est également vice-président du développement des nouvelles et du contenu pour Shaw Media, propriétaire du Northwest Herald.

“Au nom de nos membres et de nos lecteurs dans tout l’Illinois, l’IAPME espère que le gouverneur changera d’avis et participera à l’interview”, a déclaré Anderson. « Les entretiens ont pour but de partager les points de vue des candidats sur des questions touchant tous les Illinoisiens. Il s’agit d’une élection importante pour l’avenir de l’Illinois et il est vital que les électeurs aient la possibilité d’entendre directement les candidats.

La campagne de Pritzker n’a pas pu être jointe dans l’immédiat pour savoir s’il avait maintenant l’intention de participer au forum, prévu pour le 30 septembre.

Paddock n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires jeudi après-midi.

Dans sa déclaration sur le site du Daily Herald, « le service éditorial est séparé de l’imprimerie. Par exemple, il est éthiquement interdit à l’imprimerie de divulguer à la salle de rédaction lorsqu’un opérateur de presse voit un scoop sur la première page d’un autre journal sortir de nos presses. Et le service éditorial ne demande pas d’informations sur les travaux d’impression pris en charge par le centre d’impression.

« La perception pour certains est devenue que le Daily Herald favorise un parti plutôt qu’un autre et en imprimant pour LGIS, il fait en quelque sorte la promotion de son message. Ce n’est pas vrai.”

Un article du Northwest Herald la semaine dernière a signalé pour la première fois que les expéditeurs de LGIS étaient distribués à l’aide des permis d’affranchissement du courrier américain de Paddock.

Dans une déclaration jeudi, Proft, qui est également président du comité d’action politique People Who Play By The Rules, a comparé Pritzker à un roi qui croit que tout ce avec quoi il n’est pas d’accord, que ses publicités télévisées, ses journaux ou ses commentateurs, devrait pas être diffusé. Il a déclaré que le gouverneur considérait les médias comme “pas différents de son domaine équestre à Wellington, en Floride”.

“Le gouverneur Pritzker pense que son argent lui garantit le contrôle du gouvernement et lui donne le droit de soumettre tous les médias à son gouvernement”, a déclaré Proft dans le communiqué. “En bref, il … pense qu’une élection concerne ses ambitions plutôt que les aspirations des familles de l’Illinois.”

LGIS a été créé en 2016 avant l’élection présidentielle de cette année-là et a continué à envoyer du contenu tout au long des trois derniers cycles électoraux fédéraux, ainsi que de l’actuel.

Une grande partie du contenu des sites, qui comprend le McHenry Times, le Kane County Reporter, Chicago City Wire et le DeKalb Times, comprend des articles rapportant ce que les responsables conservateurs et républicains disent sur un certain nombre de questions, des histoires qui se concentrent sur Critical Race La théorie enseignée dans les écoles et la nouvelle loi SAFE-T de l’État, qui devrait entrer en vigueur en janvier.

Timpone pourrait être joint pour un commentaire jeudi.

Les publications ne sont pas membres de l’Illinois Press Association, a déclaré le président Don Craven la semaine dernière. Il a ajouté qu’il n’avait pas interagi avec LGIS.