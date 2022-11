La société mère de Yandex, connue sous le nom de “Google russe”, veut couper les liens avec le pays

La société mère de la société technologique la plus importante de Russie, Yandex, veut rompre les liens avec le pays pour protéger ses nouvelles entreprises des retombées de la guerre en Ukraine, un revers potentiel pour les efforts du président Vladimir V. Poutine pour développer des substituts locaux pour les hautes- les biens et services technologiques occidentaux qui ont été étouffés par les sanctions.

Dans le cadre d’une refonte radicale, la société holding néerlandaise de Yandex – souvent appelée “Google russe” – transférerait ses nouvelles technologies les plus prometteuses vers des marchés extérieurs à la Russie et vendrait ses activités établies dans le pays, y compris un navigateur Internet populaire et la livraison de nourriture. et des applications de taxi, selon deux personnes proches du dossier qui ne parleraient pas publiquement en raison de la sensibilité des discussions.

Le plan de la société vise à se protéger de son marché intérieur et met en évidence l’impact étouffant des sanctions occidentales sur le secteur technologique autrefois florissant de la Russie.

Les personnes proches du dossier ont déclaré que la guerre en Ukraine avait rendu le développement des nouvelles technologies de Yandex, telles que les voitures autonomes, l’apprentissage automatique et les services cloud, non viables. Ces entreprises, qui nécessitent un accès aux marchés, aux experts et à la technologie occidentaux, échoueraient si elles restaient associées à la Russie, a ajouté l’un d’eux.