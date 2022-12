La société mère de TikTok licencie des employés pour le suivi des données des utilisateurs américains

Les personnes touchées par un accès inapproprié à des informations personnelles comprennent deux journalistes, un e-mail interne vu par le NYT montre

ByteDance – la société mère chinoise de TikTok – a annoncé jeudi avoir mené une enquête interne qui a découvert que plusieurs de ses employés avaient accédé de manière inappropriée aux données d’utilisateurs américains, dont deux journalistes.

Dans un e-mail interne à l’entreprise consulté par le New York Times, l’entreprise a déclaré avoir chargé quatre employés de trouver la source d’une fuite présumée de communications internes cet été. Au cours de leur recherche, les travailleurs ont décidé d’accéder aux adresses IP et à d’autres données d’un certain nombre de citoyens américains via leurs comptes TikTok, mais n’ont finalement pas trouvé de fuites.

Parmi les personnes dont les données ont été consultées figuraient les journalistes Emily Baker-White, qui travaille pour Forbes, et Cristina Criddle du Financial Times, selon le courrier électronique de la société, qui n’a pas divulgué l’identité des autres utilisateurs de TikTok concernés.

ByteDance dit avoir depuis licencié les quatre employés impliqués dans le stratagème, notant que deux d’entre eux étaient basés en Chine tandis que les autres travaillaient aux États-Unis. La société a également déclaré avoir restructuré son équipe d’audit interne et de gestion des risques et supprimé tout accès aux données américaines de ce département.

L’annonce intervient après que Forbes a publié un article en octobre accusant l’équipe basée en Chine de ByteDance d’utiliser l’application TikTok pour surveiller les emplacements personnels de certains citoyens américains.

TikTok a initialement nié les allégations, insistant sur le fait qu’il n’avait pas collecté “informations de localisation GPS précises des utilisateurs américains,” et n’a utilisé que des adresses IP pour aider à montrer “contenu et annonces pertinents.”

Auparavant, les législateurs américains ainsi que les deux dernières administrations avaient fait part de leurs inquiétudes concernant les risques de confidentialité et de sécurité de TikTok. En 2020, l’ancien président américain Donald Trump a même demandé au gouvernement d’envisager une interdiction totale de la plateforme de médias sociaux, la qualifiant de menace pour la sécurité nationale.

Bien qu’une interdiction complète n’ait jamais eu lieu, les gouverneurs d’un certain nombre d’États ont officiellement interdit l’installation de TikTok sur tous les appareils émis par le gouvernement. Les sénateurs américains ont également présenté une proposition visant à interdire aux employés du gouvernement fédéral d’utiliser l’application sur des appareils appartenant à l’État. Le sénateur républicain Josh Hawley a appelé TikTok “un cheval de Troie pour le Parti communiste chinois.”

Pékin a rejeté ces accusations comme une tentative des législateurs américains de discréditer un géant chinois de la technologie qui est en concurrence avec les plateformes de médias sociaux occidentales.