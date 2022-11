La société mère de Ticketmaster devrait faire l’objet d’une enquête du ministère de la Justice

Les membres du personnel de la division antitrust de l’agence ont contacté ces derniers mois des salles de concert et des acteurs du marché des billets, s’enquérant des pratiques de Live Nation et de la dynamique plus large de l’industrie, ont déclaré les personnes, qui ont parlé sous couvert d’anonymat car l’enquête est sensible. L’enquête semble être large, visant à déterminer si l’entreprise conserve un monopole sur l’industrie, a déclaré l’une des personnes.

Les responsables de l’administration Biden ont passé les deux dernières années à essayer de repousser les limites de la loi antitrust. Le ministère de la Justice a lancé plusieurs contestations de fusions majeures, réussissant à convaincre un juge de bloquer l’achat de Simon & Schuster par Penguin Random House, mais perdant d’autres affaires. La Federal Trade Commission a intenté une action en justice pour empêcher Meta, la société mère de Facebook, d’acquérir une petite start-up de réalité virtuelle.

Nouveau disque : “Midnight”, le 10e album studio de Taylor Swift, est un retour au pipeline pop, avec la production de son collaborateur de longue date Jack Antonoff. Voici ce qu’en a pensé notre critique.

Anti-héros du millénaire : Sur son dernier album, Swift sonde les réalisations et les calculs de nombreuses femmes dans la trentaine autour des relations, de la maternité et de l’ambition.

Combattez pour ses maîtres : Revisitez l’histoire d’origine des réenregistrements de Swift de ses albums plus anciens : une querelle avec le puissant manager Scooter Braun.

Dossiers de pandémie : En 2020, Swift a sorti deux nouveaux albums, “Folklore” et “Evermore”. En lançant un nouveau son, elle s’est tournée vers la musique indépendante.

La nouvelle enquête est le dernier examen minutieux de Live Nation Entertainment, qui est le produit d’une fusion entre Live Nation et Ticketmaster qui a été approuvée par le ministère de la Justice en 2010. Cela a créé un géant du secteur du divertissement en direct qui n’a toujours pas d’égal en termes de de sa portée ou de sa puissance.

En 2019, sa dernière année d’activité non affectée par la pandémie de Covid-19, Live Nation a organisé 40 000 événements dans le monde et vendu 485 millions de billets via Ticketmaster, selon le rapport annuel de la société. Live Nation est l’un des plus grands pouvoirs de l’industrie musicale dans la gestion des artistes, c’est-à-dire les représentants personnels qui négocient des accords commerciaux au nom des artistes. Selon son dernier rapport annuel, Live Nation comptait 100 managers travaillant avec plus de 450 artistes. Il ne gère pas Mme Swift.

Lorsque le ministère de la Justice a approuvé la fusion – malgré une opposition importante de l’industrie de la musique – il a obligé l’entreprise à vendre certaines parties de son activité. Il a également conclu un accord juridique avec la société qui a interdit à Live Nation de menacer les salles de concert de perdre l’accès à ses tournées si ces salles décident d’utiliser des fournisseurs de billetterie autres que Ticketmaster. Ces mandats devaient durer 10 ans, jusqu’en 2020.

Fin 2019, après une enquête, le ministère de la Justice a constaté que Live Nation avait violé à plusieurs reprises cette disposition de son décret. Il a prolongé les termes du règlement de cinq ans, jusqu’en 2025, et a ajusté une partie du libellé de l’accord pour clarifier ce que la société était autorisée à faire lors de la négociation d’accords de billetterie avec des sites.