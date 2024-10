La société mère de la WWE et de l’UFC achète Professional Bull Riders, On Location et IMG pour 3,25 milliards de dollars

La société mère de WWE et l’UFC achète Professional Bull Riders, On Location et IMG à Endeavour Group dans le cadre d’une transaction entièrement en actions évaluée à 3,25 milliards de dollars.

La vente à la société mère TKO fait partie des efforts d’Endeavour visant à se débarrasser de certains de ses actifs, car la société semble être privatisée dans le cadre d’un projet de transaction avec la société de capital-investissement Silver Lake, annoncée en avril. Ariel Emanuel, qui est PDG d’Endeavour, est également président exécutif et PDG de TKO.

Professional Bull Riders est une ligue d’équitation de taureaux qui organise plus de 200 événements annuels en direct, attire environ 1,25 million de fans et touche plus de 285 millions de foyers dans plus de 65 territoires. On Location est une société d’événements en direct pour plus de 1 200 événements sportifs, tels que le Super Bowl, la Ryder Cup et le Final Four de la NCAA. IMG est un distributeur et producteur de contenu sportif, conditionne et vend des droits médiatiques et des partenariats de marque, et fournit des conseils, des services numériques et une gestion d’événements à des clients tels que la Ligue nationale de football et la Ligue nationale de hockey.

Associated Press et IMG sont copropriétaires de la coentreprise SNTVqui distribue des vidéos et des moments forts de sport dans le monde entier.

Société mère Groupe TKO a déclaré jeudi que l’acquisition d’Endeavour Group compléterait ses activités existantes et élargirait sa portée sur le marché du sport haut de gamme.

« PBR, On Location et IMG sont des actifs de pointe qui améliorent considérablement le portefeuille de TKO et renforcent notre position dans le sport haut de gamme à l’échelle mondiale », a déclaré Mark Shapiro, directeur de l’exploitation de TKO, dans un communiqué. « Au sein de TKO, ils contribueront à alimenter la croissance de nos sources de revenus et nous positionner pour capter encore plus d’avantages de certaines des parties les plus attrayantes de notre écosystème sportif : droits médiatiques, événements en direct, vente de billets, expériences premium, partenariats de marque et frais de site.

Dans le cadre de l’accord, Endeavour recevra environ 26,14 millions d’unités ordinaires de TKO Operating Co. et souscrira à un nombre égal d’actions de classe B de TKO. Endeavour devrait détenir environ 59 % de TKO, tandis que les actionnaires existants de TKO détiendront les 41 % restants une fois la transaction finalisée.

« En élargissant sa présence sur le marché du sport haut de gamme, TKO est sur le point de débloquer de nouvelles sources de revenus grâce aux droits médiatiques, aux événements en direct, à la vente de billets, aux expériences haut de gamme, aux partenariats de marque et aux frais de site », a déclaré Randal Konik de Jefferies dans une note aux clients. . « Cette décision stratégique renforce non seulement sa position sur le marché, mais ouvre également la voie à une croissance soutenue et à une valeur actionnariale accrue. »

L’accord devrait être finalisé au premier semestre de l’année prochaine.

TKO Group a également annoncé jeudi que son conseil d’administration avait approuvé le rachat d’un montant maximum de 2 milliards de dollars de ses actions ordinaires.

Les actions de TKO Group Holdings Inc., basée à Stamford, dans le Connecticut, ont chuté de plus de 8 % jeudi à midi.