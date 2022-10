La société mère de Gold’s Gym confirme que le PDG était dans un avion écrasé

SAN JOSE, Costa Rica – Un représentant de la presse du groupe de salles de sport RSG, dont Gold’s Gym et McFit, a confirmé lundi que le fondateur et PDG Rainer Schaller, sa famille et ses amis étaient à bord d’un petit avion qui a disparu du radar juste au large de la côte caribéenne du Costa Rica. .

“Nous sommes choqués, stupéfaits et pleins de chagrin à propos de cet accident tragique”, lit-on dans le communiqué du RSG. “La nouvelle de ces derniers jours nous a profondément secoués, et nos pensées vont à la famille en ces heures difficiles.”

Schaller est répertorié comme “fondateur, propriétaire et PDG du groupe RSG”, un conglomérat de 21 marques de fitness, de style de vie et de mode qui opère dans 48 pays et compte 41 000 employés, directement ou via des franchises.