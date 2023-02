La société mère de FanDuel, Flutter, envisage une cotation en bourse aux États-Unis

Parent FanDuel Flutter Divertissement a annoncé mardi qu’il envisageait de s’inscrire sur une bourse américaine.

La société a déclaré que son conseil d’administration consultait les actionnaires pour évaluer leur intérêt.

Le développement survient deux jours après un enregistrer le Super Bowl pour les paris. FanDuel a déclaré avoir accepté 50 000 paris par seconde à son apogée, avec une moyenne de 2 millions d’utilisateurs actifs sur sa plateforme pendant le match.

FanDuel est le leader national du marché des paris sportifs et est sur la bonne voie pour atteindre une rentabilité sur l’ensemble de l’année 2023, selon la société. Ses 3 milliards de dollars de revenus annuels constituent le plus gros segment de l’activité globale de Flutter. La société possède également Paddy Power et Betfair, des plateformes de jeu bien connues à l’échelle internationale.

Flutter est basé en Irlande et ses actions sont négociées en Europe. Une cotation aux États-Unis exposerait également Flutter à de nouveaux investisseurs américains. Les analystes de Jefferies ont déclaré qu’il commanderait une prime, “en tant que leader du marché sur le plus grand marché mondial des jeux d’argent en ligne”.

Flutter a déclaré qu’une cotation supplémentaire aux États-Unis rehausserait sa marque et aiderait l’entreprise à attirer et à retenir les talents. Flutter a déclaré qu’une cotation fournirait des liquidités et un accès à des marchés de capitaux plus profonds.

“Quand DraftKings se négociait près de ses plus hauts historiques, les actionnaires de Flutter exerçaient une pression importante pour séparer FanDuel dans le cadre d’une introduction en bourse aux États-Unis “, a déclaré Lloyd Danzig, associé directeur de Sharp Alpha Advisors,” pour profiter du multiple de prime qu’il est apparu sur le marché plaçait sur une entreprise de jeux numériques basée aux États-Unis. »

Lorsque les valorisations et les multiples ont chuté, la spéculation sur une introduction en bourse de FanDuel s’est refroidie.