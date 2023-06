La société mère de Fanatiz reçoit plus de financement pour stimuler sa croissance

Fz Sports, la société mère de Fanatiz, a annoncé un financement de croissance de 74 millions de dollars. Tout cela est dédié à l’extension de ses droits télévisuels aux sports latino-américains. Une poignée de partenaires ont contribué à cet afflux de 74 millions de dollars pour les droits sportifs. Par exemple, 777 Partners, MEP Capital, Torneos, Serengeti Asset Management et Magma Partners ont contribué à ce financement.

C’est une excellente nouvelle pour Fanatiz, qui figure déjà parmi les leaders des retransmissions sportives en direct pour le public hispanique. Une partie du tirage au sort majeur est le fait que beIN SPORTS est disponible sur Fanatiz. Cela permet de couvrir plusieurs compétitions sud-américaines et la Ligue Un en France. Bien sûr, maintenant que Messi et potentiellement Neymar sont sortis, le tirage au sort diminue un peu.

Par conséquent, il est plus que jamais essentiel pour Fanatiz de commencer à acquérir plus de ligues. L’accent semble désormais être mis sur les ligues d’Amérique centrale. Fanatiz détient déjà les droits en espagnol de la Primera Division argentine et de l’élite brésilienne. De plus, les fonds accrus de la société mère contribuent au partenariat avec l’association péruvienne de football et la première division de ce pays.

Matías Rivera, PDG de Fz Sports, a déclaré que ce financement contribuerait grandement à garantir davantage de droits.

« Ce financement nous permettra de continuer à soutenir et à renforcer la gestion et la distribution des droits sportifs de plusieurs des ligues et fédérations les plus importantes de la région », a déclaré Rivera dans un communiqué.

Quelles ligues Fanatiz ciblera-t-il avec plus de financement?

Il est clair que Fanatiz veut éviter le marché volatil du football européen. De plus, étant donné les frais de droits exorbitants que certaines des principales divisions facturent pour les droits internationaux, même 74 millions de dollars seraient une offre risible.

Avec les ligues péruvienne, chilienne, brésilienne et argentine sécurisées, la ligue uruguayenne serait une prochaine étape naturelle pour Fanatiz. Actuellement, GolTV détient les droits sur la première division uruguayenne et la Serie A équatorienne.

Une autre chose à garder à l’esprit est la relation de Fanatiz avec la Fédération péruvienne. Cela explique les matches amicaux auxquels participe le Pérou. Si Fanatiz cible les fédérations de la même manière que Warner Bros. Discovery l’a fait avec US Soccer, il pourrait y avoir un marché là-bas.