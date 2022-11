La société mère de Facebook, Meta, licencie 11 000 personnes, soit environ 13% de sa main-d’œuvre mondiale, alors qu’elle tente de maîtriser les coûts exorbitants face au ralentissement de la demande pour son produit principal, a déclaré mercredi le PDG Mark Zuckerberg dans une lettre aux employés.

Zuckerberg a embauché de manière agressive ces dernières années, doublant la taille de l’effectif de l’entreprise par rapport à ce qu’elle était avant la pandémie de COVID-19.

La plupart de ces embauches ont été consacrées à la construction du métaverse – un univers de réalité augmentée en ligne qui, selon Zuckerberg, est l’avenir de l’entreprise et de la société.

La société a dépensé des dizaines de milliards de dollars pour essayer de développer son unité métaverse, connue sous le nom de Reality Labs, en supposant que les revenus suivraient. Mais cela ne s’est pas produit, et pire encore, le cœur de métier de l’entreprise a commencé à ralentir en même temps.

“Ils font une hémorragie d’argent à cause de leur gros pari sur le métaverse”, a déclaré Daniel Tsai, chargé de cours sur la technologie et les affaires à l’Université métropolitaine de Toronto.

Meta et ses annonceurs se préparent à une éventuelle récession. Il y a aussi le défi des outils de confidentialité d’Apple, qui rendent plus difficile pour les plateformes de médias sociaux telles que Facebook, Instagram et Snap de suivre les gens sans leur consentement et de leur cibler des publicités.

La société a enregistré sa première perte trimestrielle de son histoire en tant qu’entreprise publique l’été dernier, puis l’a suivie d’une autre perte cet automne.

“Malheureusement, cela ne s’est pas déroulé comme je m’y attendais”, a déclaré Zuckerberg dans un communiqué préparé. “Non seulement le commerce en ligne est revenu aux tendances antérieures, mais le ralentissement macroéconomique, la concurrence accrue et la perte de signal publicitaire ont entraîné une baisse de nos revenus par rapport à ce à quoi je m’attendais. Je me suis trompé et j’en assume la responsabilité.”

L’impact canadien n’est pas encore connu

Meta a une présence étendue au Canada, à la fois à son siège social canadien à Toronto et par l’intermédiaire de bureaux satellites à travers le pays, avec des travailleurs à distance. Mais on ne sait pas immédiatement combien d’employés canadiens ont été licenciés.

CBC News a contacté des représentants de l’entreprise, qui ont déclaré qu’ils n’avaient aucun détail canadien à ajouter.

Plus tôt cette année, Meta a annoncé qu’elle avait des plans ambitieux pour embaucher jusqu’à 2 500 personnes de plus au Canada. Mercredi, la société était évasive quant à savoir si l’une de ces embauches avait été affectée par les nouvelles de mercredi.

« Notre expansion au Canada a toujours été une expansion à long terme planifiée sur plusieurs années. Nous restons attachés au Canada et attendons avec impatience de nombreuses années d’innovation à Toronto », a déclaré la société.

REGARDER | Facebook est maintenant Meta — mais les mêmes problèmes demeurent : Facebook change de nom et révèle son intention de se concentrer sur le métaverse Dans le but d’attirer des utilisateurs plus jeunes et de se distancer de la récente controverse, Facebook a annoncé sa nouvelle dénomination sociale, Meta Platforms, et prévoit de créer un réseau de réalité virtuelle connu sous le nom de métaverse.

Les actions de la société ont chuté

Meta, comme d’autres sociétés de médias sociaux, a bénéficié d’un coup de pouce financier pendant l’ère du verrouillage de la pandémie, car davantage de personnes sont restées à la maison et ont fait défiler leurs téléphones et ordinateurs. Mais à mesure que les fermetures ont pris fin et que les gens ont recommencé à sortir, la croissance des revenus a commencé à faiblir.

Meta n’est que la dernière grande entreprise technologique à annoncer des licenciements, mais son activité a souffert plus que la plupart. Le cours de l’action Meta se négocie maintenant là où il était en 2016.

Bien que l’entreprise soit à peine un an dans sa poussée métaverse, Tsai de l’Université métropolitaine de Toronto utilise déjà le mot «buste» pour décrire l’entreprise.

“Il n’y a aucune démonstration que cela va fonctionner”, a-t-il déclaré dans une interview. Et le ralentissement de l’activité principale de l’entreprise, la plate-forme de médias sociaux, engloutit la piste qu’elle pensait devoir faire décoller le métaverse, a-t-il déclaré.

“Ce que nous allons voir au cours du prochain trimestre, c’est que si Facebook est toujours en difficulté, vous allez avoir plus de licenciements et plus de coupes à venir.”

La semaine dernière, Twitter a licencié environ la moitié de ses 7 500 employés, dans le cadre d’une refonte chaotique lorsque le nouveau propriétaire Elon Musk a pris la barre. Il a dit qu’il n’avait pas d’autre choix que de réduire de moitié le nombre d’employés “lorsque l’entreprise perd plus de 4 millions de dollars par jour”.

Au Canada plus tôt cette année, Shopify a licencié environ 10 % de son personnel, tandis que la start-up de technologie financière Wealthsimple a licencié environ 13 % de ses employés.

Ex-travailleur “complètement pris au dépourvu”

Meta doit réduire ses coûts pour rester agile dans l’environnement économique actuel, et les licenciements sont un moyen rapide d’y parvenir. Mais cela ne facilite pas la tâche de ceux qui ont perdu leur emploi.

Le directeur de l’ingénierie Eric Triebe était l’un d’entre eux. “Je savais que des licenciements allaient arriver au cours des deux derniers jours. Nous savions que c’était évidemment une possibilité”, a déclaré mercredi le résident de Seattle à CBC News. “Mais dans l’ensemble, je ne m’y attendais pas.”

Alors que Triebe a déclaré qu’il comprenait que “les entreprises grandissent parfois un peu trop vite et que vous devez faire des coupes en fonction de votre rentabilité”, la façon dont la nouvelle est sortie, par e-mail, l’a “complètement aveuglé”, a-t-il déclaré.

“C’est une chose très difficile à faire à cette échelle, mais je pense qu’il aurait pu y avoir beaucoup plus d’attention”, a-t-il déclaré. “C’est vraiment mal fait.”

Concurrence de TikTok

La concurrence de TikTok est également une menace croissante alors que les jeunes affluent vers l’application de partage de vidéos au lieu d’Instagram, que Meta possède également.

“Nous avons réduit les coûts dans l’ensemble de notre entreprise, notamment en réduisant les budgets, en réduisant les avantages et en réduisant notre empreinte immobilière”, a déclaré Zuckerberg.

“Nous restructurons des équipes pour accroître notre efficacité. Mais ces mesures à elles seules ne permettront pas d’aligner nos dépenses sur la croissance de nos revenus, j’ai donc également pris la décision difficile de laisser partir les gens.”

Les anciens employés recevront 16 semaines de salaire de base, plus deux semaines supplémentaires pour chaque année avec l’entreprise, a déclaré Zuckerberg. L’assurance maladie pour ces employés et leurs familles se poursuivra pendant six mois.