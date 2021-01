Le groupe de fitness OnePlus, le OnePlus Band, a récemment été signalé comme la prochaine offre de la société chinoise, peut-être lancé avant la OnePlus Watch. Maintenant, le OnePlus a officiellement annoncé qu’il lancerait bientôt un tracker de fitness qui marquera l’entrée de la société dans le segment des appareils portables. OnePlus a fait cette annonce sur son compte Twitter OnePlus India, qui était accompagné d’une affiche promotionnelle faisant allusion à la conception du OnePlus Band. La page de pré-lancement du OnePlus Band est également en ligne sur le site Web de la société. OnePlus a également annoncé un quiz « Pursuit of Fitness » avant le lancement du OnePlus Band. Ceux qui répondent correctement aux questions chaque jour sur le quiz ont une chance de gagner le groupe OnePlus.

« Cette année, nous sommes là pour vous aider à atteindre tous vos objectifs de mise en forme et vous simplifier la vie », a déclaré OnePlus dans son tweet. Le lancement de OnePlus Band est le premier lancement de produit de la société pour 2021, avant les autres appareils que OnePlus a alignés pour cette année. Récemment, des images en direct du OnePlus Band ont été divulguées en ligne, faisant allusion à un design de type Xiaomi Mi Band 5 avec des sangles colorées. Les rumeurs suggèrent que le OnePlus Band viendra avec un écran AMOLED et une autonomie de batterie suffisamment longue pour durer quelques jours. Il n’y a pas encore d’autres détails sur le OnePlus Band. Cependant, étant donné que la société a officiellement taquiné le produit, on s’attend à ce que nous apprenions à connaître les fonctionnalités et les capacités du OnePlus Band dans les teasers menant au lancement.

OnePlus devrait également lancer sa première smartwatch, la OnePlus Watch cette année. Le PDG de OnePlus, Pete Lau, avait confirmé le mois dernier que la société travaillait sur une montre intelligente OnePlus et qu’elle serait lancée au début de 2021. La série OnePlus 9 devrait également être lancée plus tard cette année.