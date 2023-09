La société Klarna, qui achète maintenant et paie plus tard, réduit ses pertes de 67 % et ses revenus en hausse de 21 %

La société suédoise Acheter maintenant, payer plus tard Klarna a réduit ses pertes d’environ 67 % au premier semestre 2023, alors que l’entreprise a considérablement réduit ses coûts dans le but d’atteindre la rentabilité.

La société a déclaré un bénéfice d’exploitation net global de 9,2 milliards de couronnes suédoises (843,5 millions de dollars), en hausse de 21 % sur un an. A défaut d’enregistrer un bénéfice semestriel, l’entreprise a enregistré une perte nette de 2,1 milliards de couronnes suédoises pour la période, en baisse de 67% par rapport aux 6,4 milliards de couronnes entre janvier et juin 2022.

Klarna a toutefois indiqué avoir enregistré un mois de rentabilité au premier semestre, en avance sur son objectif interne de dégager un bénéfice sur une base mensuelle au second semestre.

Le PDG et fondateur de Klarna, Sebastian Siemiatkowski, a salué l’étape de rentabilité de l’entreprise, affirmant que ses résultats « réfutent clairement les idées fausses autour du modèle commercial de Klarna, démontrant qu’il est incroyablement agile et durable » et soutenant une « base de consommateurs en bonne santé ».

« Certains prétendaient que Klarna serait confrontée à des difficultés dans un climat macro-économique difficile caractérisé par des taux d’intérêt élevés, mais ayant dirigé l’entreprise à travers la crise financière de 2008, je savais que nous avions un modèle commercial solide et résilient pour nous accompagner. Malgré l’environnement volatil, nous avons fait exactement ce que nous avions prévu de faire », a déclaré Siemiatkowski.

Les pertes sur créances, qui mesurent le montant que l’entreprise met de côté pour les défauts de paiement de ses clients, ont chuté de 39% à 1,8 milliard de couronnes contre 2,9 milliards.

Achetez maintenant, payez plus tard, ou BNPL, les entreprises permettent aux acheteurs de reporter leurs paiements à une date ultérieure ou d’acheter des choses par versements avec un crédit sans intérêt.

Ces entreprises sont en mesure d’offrir des prêts à taux zéro en facturant aux commerçants, plutôt qu’aux clients, des frais sur chaque transaction – mais à mesure que les taux d’intérêt ont augmenté, le modèle de financement de la BNPL a été remis en question.

Siemiatkowski a précédemment déclaré à CNBC que l’entreprise prévoyait d’atteindre la rentabilité sur une base mensuelle au cours du second semestre 2023, suggérant qu’une stratégie agressive de réduction des coûts en 2022 – qui comprenait des centaines de licenciements – avait porté ses fruits.

Klarna a supprimé 10 % de ses effectifs en mai de l’année dernière.

« Dans une certaine mesure, nous avons tous eu de la chance d’avoir pris cette décision en mai [2022] Parce que, à mesure que nous suivons les personnes qui ont laissé Klarna derrière elles, presque tout le monde a trouvé un emploi », a déclaré Siemiatkowski lors d’une interview à Helsinki, en Finlande, lors de la conférence technologique Slush en novembre dernier.

« Si nous l’avions fait aujourd’hui, cela n’aurait probablement pas été le cas. »

Klarna a déclaré que l’optimisation des coûts était un facteur clé dans sa capacité à générer un bénéfice mensuel au premier semestre.

La société a déclaré que ses dépenses d’exploitation avant pertes sur créances se sont améliorées de 26 % sur un an, en partie grâce à ses efforts dans le domaine de l’intelligence artificielle.

Klarna a déclaré qu’une fonctionnalité de service client récemment lancée « a rendu la résolution des litiges commerciaux plus efficace pour les clients, économisant plus de 60 000 heures par an ».

Comme d’autres sociétés de technologie financière, Klarna a fait un grand pas en avant dans l’IA ces derniers temps, car elle cherche à capitaliser sur l’essor croissant de l’industrie, suite à la naissance du ChatGPT d’OpenAI.

En avril, la société a réorganisé son application avec une multitude de nouvelles fonctionnalités d’achat personnalisées. Il essaie de rendre le logiciel similaire à TikTok, qui dispose d’un flux de découverte permettant aux utilisateurs de trouver du contenu adapté à leurs préférences.

David Sandstrom, directeur du marketing de Klarna, avait déclaré à CNBC à l’époque que l’objectif était « d’offrir aux gens des produits et des marques avant qu’ils sachent qu’ils les voulaient ».

L’année dernière, Klarna a vu 85 % de sa valeur marchande effacée lors d’un « cycle baissier », ramenant la valorisation de l’entreprise de 46 milliards de dollars à 6,7 milliards de dollars.

Certains pairs de l’entreprise, comme Pay Pal , Affirmer et Bloc ont également vu leurs actions chuter fortement dans un contexte de ventes massives de valorisations technologiques.

Klarna avait alors imputé la détérioration des conditions macroéconomiques, notamment une inflation plus élevée, une hausse des taux d’intérêt et un changement de sentiment des consommateurs.