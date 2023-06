La société Insurtech Clover Health règle les poursuites restantes

Basé au Tennessee Clover Health a annoncé qu’elle était parvenue à un accord pour régler sept poursuites dans le Delaware, New York et le Tennessee concernant des allégations que la société n’a pas révélées qu’elle faisait l’objet d’une enquête active par le ministère de la Justice lorsqu’elle a été rendue publique en 2021.

Clover Health fournit des plans d’assurance Medicare Advantage et propose des outils de fournisseur, tels que son assistant Clover, qui combine des données de santé avec l’apprentissage automatique pour fournir aux médecins des informations sur les patients au point de service. Il suggère des médicaments, des dosages, des tests, des références et autres pour aider les médecins à améliorer les résultats de santé.

Selon un communiqué de presse, les accusés dans les poursuites recevront des « libérations habituelles » et Clover Health mettra en œuvre « une suite d’améliorations de la gouvernance d’entreprise ». Clover n’a pas admis ses actes répréhensibles.

Aucun paiement monétaire n’est inclus dans le règlement récent autre qu’une attribution d’honoraires et de dépenses à l’avocat du demandeur, et le règlement final est conforme à l’approbation du tribunal.

« Le conseil d’administration et la société sont heureux d’avoir conclu ce règlement des poursuites en cours sur les dérivés. Cette résolution, ainsi que le règlement annoncé précédemment du recours collectif en valeurs mobilières, permet à l’équipe de Clover de rester axée sur la mission et centrée sur la mission – pour améliorer la vie de nos membres et développer et maintenir notre entreprise solide », a déclaré Andrew Toy, PDG de Clover Health, dans un communiqué.

LA GRANDE TENDANCE

En 2020, Clover a annoncé son intention d’entrer en bourse par le biais d’une fusion avec la société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) Social Capital Hedosophia Holdings Corp. III. L’accord a été conclu en janvier 2021.

Clover et Social Capital Hedposophia se sont combinés grâce à une combinaison de financement en espèces et d’actions, portant la valorisation de Clover à environ 3,7 milliards de dollars. La société insurtech devait recevoir jusqu’à 728 millions de dollars du produit de la transaction et jusqu’à 500 millions de dollars du produit en espèces devaient aller aux actionnaires existants de Clover.

La transaction comprenait également un investissement privé de 400 millions de dollars dans des actions publiques à 10 dollars par action, dont 100 millions de dollars de Chamath Palihapitiya, le fondateur et PDG de

Social Capital Hedosophia, 50 millions de dollars d’Hedosophia et le reste d’autres investisseurs. Palihapitiya devait agir en tant que conseiller principal lors de la conclusion de l’accord au premier trimestre 2021.

Des mois plus tardHindenburg Research, un vendeur à découvert qui se décrit comme un spécialiste de la recherche financière médico-légale, a publié un rapport critiquant les activités de Clover Health et la conduite de Palihapitiya lors de la préparation de son SPAC.

Hindenburg a allégué que la société n’avait pas divulgué les enquêtes en cours du ministère de la Justice et a soutenu que de nombreuses affirmations de la société étaient trompeuses ou carrément fausses.

Selon le rapport, Clover faisait activement l’objet d’une enquête pour « au moins 12 problèmes allant des pots-de-vin aux pratiques de marketing en passant par des accords avec des tiers non divulgués » qui n’ont pas été rendus publics. Il a également cité plusieurs anciens employés alléguant qu’environ les deux tiers des ventes de l’entreprise « sont alimentées par une relation majeure non divulguée entre Clover et une société de courtage extérieure contrôlée par le responsable des ventes de Clover ».

En avril, la société a annoncé qu’elle avait réglé un recours collectif en valeurs mobilières dans lequel le groupe recevrait 22 millions de dollars, dont 19,5 millions de dollars seraient payés par l’assurance de la société et les 2,5 millions de dollars restants déboursés.