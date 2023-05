La société Insurtech Bright Health finalise le fractionnement inversé des actions

Santé éclatante a finalisé un regroupement d’actions de 1 à 80 pour augmenter le cours de son action au-dessus du seuil requis pour rester à la Bourse de New York.

La scission inversée a augmenté la valeur de l’entreprise prix de l’action à 13,57 $ à l’ouverture du NYSE lundi, contre 0,21 $ à la clôture vendredi.

À la Bourse de New York, une entreprise risque d’être radiée si ses actions n’atteignent pas 1 $ et conservent cette valeur pendant 30 jours consécutifs.

La société a annoncé par le biais d’un dépôt avec la Securities and Exchange Commission qu’elle cherchait à obtenir l’approbation des actionnaires pour la scission en mars.

Bright Health n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

LA GRANDE TENDANCE

Santé éclatante a frappé les marchés publics en juin 2021, environ un an après avoir levé une ronde de série E de 500 millions de dollars. En décembre 2022, la société a réalisé un investissement considérable de 750 millions de dollars de Cigna Ventures, la branche de capital-risque de l’assureur Cigna.

Pourtant, l’entreprise a connu des difficultés financières et en octobre de l’année dernière, il a annoncé qu’il n’offrirait pas de plans de santé individuels et familiaux par le biais de son assurtech Bright HealthCare l’année prochaine et supprimerait les produits Medicare Advantage en dehors de la Californie et de la Floride.

Santé féroce a rapporté en mars que l’équipe de direction de la société s’était octroyée plus de 4 millions de dollars de bonus après avoir perdu 1,6 milliard de dollars en 2022, et les dirigeants de Bright Health ont déclaré aux investisseurs que 300 millions de dollars devaient être levés d’ici la fin avril pour éviter la faillite.

Plus tôt ce mois-ci, la société basée à Minneapolis a annoncé qu’elle était envisageant de vendre son activité d’assurance California Medicare Advantage. Catherine Smithdirectrice financière de Bright Health, a également annoncé qu’elle se retirait pour poursuivre d’autres opportunités.