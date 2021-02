Le groupe de conseil informatique français Atos SE et son rival américain DXC Technology Co ont annoncé mardi avoir décidé de mettre fin aux négociations sur une éventuelle acquisition.

Reuters a rapporté en janvier, citant des sources, qu’Atos avait adopté une approche formelle évaluant la DXC cotée à New York à plus de 10 milliards de dollars, dette comprise, dans ce qui aurait été la plus grande acquisition du groupe de conseil informatique avide de transactions à ce jour.

Les actions d’Atos, qui le mois dernier ont confirmé une approche de DXC, ont bondi d’environ 6% au début de la négociation à Paris, les investisseurs se félicitant de l’abandon d’un accord qui aurait pu lui coûter cher.

«Après avoir partagé certaines informations de haut niveau afin d’aider Atos à comprendre pourquoi le conseil d’administration estime que la proposition sous-évaluait DXC, Atos et DXC ont accepté aujourd’hui de mettre fin à d’autres discussions», a déclaré DXC.

Atos a publié une déclaration distincte pour dire que son conseil d’administration avait pris la décision unanime de mettre fin aux négociations.

DXC, qui a été fondée en 2017 lorsque Hewlett Packard Enterprise a cédé son activité de services aux entreprises, a été aux prises avec une dette croissante, avec le patron Mike Salvino à la tête en 2019 et annonçant par la suite un examen stratégique des actifs non essentiels.

Atos a dépensé 3,4 milliards de dollars pour acheter Syntel, fournisseur de services informatiques basé au Michigan, dans le cadre d’une transaction au comptant en 2018, sa plus grande transaction jamais réalisée.

Atos cherche maintenant à profiter de l’appétit des investisseurs pour les actifs technologiques résistants aux pandémies pour conclure un accord qui serait dans la région de sa propre valeur marchande de 8,2 milliards d’euros (10,1 milliards de dollars), a rapporté Reuters le mois dernier, citant des sources.