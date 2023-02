La société informatique de santé athenahealth licencie 178 employés

La société de technologie de la santé athenahealth licencie 178 employés, soit moins de 3% de ses effectifs, et 100 employés seront “redéployés vers des domaines plus prioritaires” de l’entreprise.

Selon un courriel obtenu par le BostonGlobele PDG d’athenahealth, Bob Segert, a souligné les tendances du secteur, les embauches qui ont dépassé la croissance des revenus de l’entreprise et les conditions économiques – telles que la hausse des taux d’intérêt, l’inflation et la “modification des réglementations fiscales” – pour expliquer les licenciements et la réorganisation.

Segert a également déclaré que la société supprimerait ses programmes de remboursement d’Internet à domicile et d’appareils mobiles et sa subvention de transport, ainsi que la réduction de son empreinte de bureau.

“Chez athenahealth, nous révisons et évoluons continuellement notre structure et nos priorités en fonction de notre stratégie de croissance, des conditions macroéconomiques et des besoins changeants de nos clients et de notre entreprise. Nous apportons des changements internes pour mieux positionner notre organisation pour sa prochaine phase de croissance , et par conséquent, nous réduisons nos effectifs mondiaux de moins de 3 %. Bien que cela ne représente qu’un faible pourcentage de nos employés totaux, il est difficile de dire au revoir à l’un de nos employés et nous travaillons activement pour soutenir tous les employés concernés. “, a déclaré un porte-parole de l’entreprise MobiHealthNews dans un e-mail.

LA GRANDE TENDANCE

athenahealth, qui propose un dossier de santé électronique et des outils de pratique médicale, était autrefois une société cotée en bourse qui est devenue privée en 2019 après complétant un Accord de capital-investissement de 5,7 milliards de dollars avec Veritas Capital. La consolidation a entraîné une série de licenciements en 2019 affectant 4 % de ses effectifs pour rationaliser ses opérations.

En 2021, athenahealth a annoncé qu’elle serait acquise conjointement par des filiales de Bain Capital et Hellman & Friedman pour 17 milliards de dollars. Le affaire conclue Il ya environ un an.

Dans une interview de novembre avec Le BostonGlobe mis en lumière par Healthcare IT NewsSegert a déclaré que la société pourrait à nouveau entrer en bourse.

“Quand vous pensez à athena, c’était une grande entreprise publique et elle s’est un peu égarée”, a déclaré Segert au Globe. “Nous avons transformé cela, créé une tonne de valeur. Il est prêt à redevenir public si nous choisissons cette voie.”

La société de technologie de la santé est la dernière d’une série de licenciements observés dans les secteurs de la santé numérique et des technologies de la santé au cours de la dernière année. Philips a annoncé qu’il supprimerait 6 000 emplois dans le monde d’ici 2025, tandis que la société de dotation en personnel et de services de télésanté Wheel et la société de santé mentale numérique Mindstrong ont également annoncé des licenciements cette semaine.