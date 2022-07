La société indonésienne d’assurance santé Rey Assurance lève 4,2 millions de dollars en financement de démarrage

Rey Assurance, présentée comme « la première société indonésienne dédiée et intégrée à la santé, à la vie et aux maladies graves », a annoncé mercredi dernier avoir reçu un financement de démarrage de 4,2 millions de dollars du Trans-Pacific Technology Fund, de Genesia Ventures et de RDS.

Également connue sous le nom de Rey, la société de soins de santé en ligne basée sur les membres a déclaré dans un communiqué de presse qu’elle cherchait à “faire progresser ses produits de santé numériques et sa plate-forme technologique de pointe” en utilisant le financement.

CE QU’IL FAIT

La société basée à Jakarta associe des plates-formes telles que l’analyse de mégadonnées, les paiements de réclamations sans numéraire et l’IA avec ses polices d’assurance exclusives regroupées dans des offres par abonnement pour ses membres. Il vise à éliminer les processus papier.

Avec des partenaires stratégiques dans les domaines de la télémédecine, de la pharmacie et du paiement sans numéraire, le cabinet cherche à améliorer le bien-être de ses membres.

“Ce n’est pas souvent que vous trouvez une équipe avec ce niveau de technologie et d’expertise industrielle associée à un concept révolutionnaire d’écosystème intégré de santé et de bien-être avec des réclamations sans numéraire, la télémédecine, les soins gérés, l’assurance-vie, l’assurance maladie, l’assurance maladies graves “, a déclaré Takahiro Suzuki, associé général de Genesia Ventures.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

Outre l’annonce du financement de démarrage, Rey a déclaré dans le même communiqué qu’il “lance une nouvelle suite perturbatrice de produits ambulatoires et hospitaliers”, qui ont été approuvés par l’agence gouvernementale indonésienne Financial Services Authority (OJK).

Les nouveaux produits de Rey permettraient à ses clients de personnaliser les services qui correspondent le mieux à leur niveau de couverture. Son système de réclamation comprend une carte de débit connue sous le nom de ReyCard qui permet à ses membres d’effectuer des paiements auprès de n’importe quel fournisseur de soins de santé, y compris ceux autres que les chaînes hospitalières. Il ajoute que les membres économiseraient plus que de souscrire à des agences d’assurance traditionnelles.

“Nous sommes reconnaissants pour le financement et les partenariats élargis qui soutiennent notre mission d’aider à améliorer l’équité en matière de santé pour tous les Indonésiens tout en braquant les projecteurs sur d’autres pays qui cherchent à créer un nouveau paradigme pour fournir des solutions d’assurance innovantes à leur population”, a déclaré le PDG de Rey et co-fondateur Evan Tanotogono.

ENREGISTREMENT

Rey a également reçu la certification ISO/IEC 27001, dans le cadre de la gestion de la sécurité de l’information pour l’assurance numérique avec écosystème de santé intégré. Cela signifie l’engagement de la société d’insurtech à utiliser les données de ses membres dans l’écosystème exclusif de santé et de bien-être de bout en bout de l’entreprise, qui intègre une base de données et des analyses de réclamations, un système de soins primaires avec gestion du formulaire pharmaceutique, ainsi qu’un DSE à 360 degrés. .

“L’opportunité de fournir des produits et services qui changent la vie pour répondre aux importants besoins non satisfaits des (environ) 97 % des (environ) 270 millions d’Indonésiens est l’une des principales raisons pour lesquelles TPTF a décidé de mener conjointement le cycle avec Genesia Ventures, ” a déclaré Glenn Kline, associé directeur de TPTF.