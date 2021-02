La société indienne des journaux demande à Google de compenser l’utilisation de leur contenu et d’augmenter la part des revenus publicitaires

L’Indian Newspaper Society (INS) a demandé jeudi à Google de compenser les journaux indiens pour l’utilisation de leur contenu et a insisté pour que le géant mondial de la recherche augmente la part des éditeurs dans les revenus publicitaires à 85%. Dans une lettre à Google, le président de l’INS, L Adimoolam, a déclaré que les éditeurs étaient également confrontés à un système publicitaire très opaque, car ils ne pouvaient pas obtenir de détails sur la chaîne de valeur publicitaire de Google.

« La société a insisté sur le fait que Google devrait augmenter la part des éditeurs des revenus publicitaires à 85 pour cent, et également assurer plus de transparence dans les rapports de revenus fournis aux éditeurs par Google », a déclaré l’INS dans un communiqué. Il a noté qu’au cours de l’année écoulée, les éditeurs du monde entier ont soulevé la question du paiement équitable du contenu et du partage approprié des revenus publicitaires avec Google. On note également que Google a récemment accepté de mieux rémunérer et rémunérer les éditeurs en France, dans l’Union européenne et notamment en Australie.

Dans une lettre adressée au directeur national de Google Inde, Sanjay Gupta, le président de l’INS a demandé à Google de payer pour les informations générées par les journaux qui emploient des milliers de journalistes sur le terrain, à des frais considérables, pour la collecte et la vérification des informations. « Depuis, le contenu généré et publié par les journaux à un coût considérable est propriétaire, la société a souligné que c’est ce contenu crédible qui a donné à Google l’authenticité en Inde depuis sa création », a déclaré l’INS.

Il a souligné que les éditeurs offrent un accès complet à «un journalisme de qualité avec des informations crédibles, des actualités, des analyses, des informations et des divertissements», et «il existe une énorme distinction entre le contenu éditorial des publications de qualité et les fausses informations qui se répandent sur d’autres plates-formes d’information ».

En outre, il a également été souligné que la publicité était l’épine dorsale financière de l’industrie de l’information. Cependant, les éditeurs de journaux voient leur part du gâteau publicitaire diminuer dans l’espace numérique, alors même que Google prend une «part géante des dépenses publicitaires», laissant aux éditeurs une petite part, a-t-il déclaré. L’INS a également soulevé la question de donner une plus grande importance au contenu éditorial des éditeurs d’actualités enregistrés pour lutter contre les fausses nouvelles, car Google récupère le contenu de plusieurs sites qui ne sont pas crédibles, «amplifiant ainsi la désinformation et la propagation de fausses nouvelles».

Soulignant que la société est engagée dans des discussions avec Google sur ces questions vitales, la lettre a également réitéré que «la presse écrite indienne est la source la plus crédible de nouvelles et d’informations dans le pays, et les journaux jouent un rôle vital dans l’édification de la nation. Cependant, la pandémie et le modèle commercial numérique actuel ont été injustes pour les éditeurs, ce qui les rend non viables pour l’industrie de la presse écrite. Nous investissons massivement dans le journalisme, au cœur de nos activités d’information, car les journaux jouent un rôle vital dans la société. »