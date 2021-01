Une société d’investissement immobilier londonienne a été obligée de s’excuser après son offre « effroyable » de sauter la file d’attente du vaccin contre le coronavirus en offrant aux médecins 5000 £ pour chaque coup donné à son personnel.

Des médecins de toute la Grande-Bretagne se seraient vu offrir jusqu’à 100000 £ pour vacciner le personnel de The Hacking Trust – une société immobilière de luxe à Londres – au milieu des craintes d’un marché noir émergent pour les jabs.

La société a envoyé vendredi un e-mail aux chirurgies du NHS offrant une « récompense » pour la vaccination de son « personnel de première ligne », a rapporté aujourd’hui le Telegraph.

L’entreprise a dit aux médecins généralistes qu’elle paierait 5000 £ pour chaque coup administré à ses 20 employés. « Cela peut être payé soit sous forme de don de bienfaisance, soit directement au membre du personnel », indique le courrier électronique adressé aux chirurgies.

Il a depuis publié des excuses, expliquant que ses «bonnes intentions» avaient été «mal interprétées».

Le gouvernement a promis en novembre que les entreprises privées ne seraient pas autorisées à acheter des doses de vaccin avant que tout le monde dans le pays ne l’ait offert gratuitement dans le cadre du NHS.

Les vaccins Covid-19 sont la propriété du gouvernement britannique sous licence de Public Health England et ne sont pas disponibles à la vente privée.

Mais la tentative du Hacking Trust d’acheter des vaccins ajoutera aux inquiétudes concernant un marché noir pour les jabs Covid, les entreprises étant prêtes à dépenser des milliers de livres en doses uniques pour mettre la main sur les injections vitales pour leur personnel.

Dans le courriel vu par The Telegraph, la société s’est présentée comme une «entreprise médicale privée qui cherche à vacciner son personnel de première ligne le plus rapidement possible».

L’e-mail, avec comme objet «Récompense de vaccin non utilisé». a déclaré que la société avait besoin d’environ 20 vaccinations et nous comprenons que vous exploitez un centre de vaccination Covid-19.

«Nous avons été informés que de nombreux rendez-vous ne sont pas tenus et que certains n’y assistent pas du tout.

«Sur cette base, nous aimerions être informés dès que possible de toute« non-présentation »ou annulation à un jour donné qui entraînerait un gaspillage inutile de la vaccination.»

L’e-mail a continué, disant que The Hacking Trust ferait un don de 5 000 £ à «l’individu», soit «en tant que don de bienfaisance, soit directement au membre du personnel».

«Nous pouvons être présents dans les quelques heures suivant une réponse par e-mail téléphonique. J’ai hâte de vous entendre de toute urgence pour discuter », a-t-il signé.

Le Hacking Trust a été contacté pour commenter par le Mail Online.

Sur la photo: L’infirmière Sue Toye, 51 ans, l’une des premières personnes à recevoir le vaccin Oxford / AstraZeneca Covid-19 dans un cabinet de médecine générale en Angleterre, se fait vacciner au Priory Gate Surgery au City of Coventry Health Center à Coventry, dans le centre de l’Angleterre le 7 janvier 2021

Le Telegraph a rapporté que l’e-mail avait été envoyé à d’autres cabinets de médecins généralistes, dont un à Worthing dans le West Sussex.

L’e-mail – qui provenait de la société immobilière basée à Wandsworth – prétendait provenir d’une « société médicale privée » et a été envoyé par sa division Hacking Trust Medical, qui dit sur son site Web se spécialise dans « la recherche de propriétés médicales commerciales sur un base nationale ».

«En cette période difficile de mobilisation de capitaux, cela s’avère être un moyen très réussi et créatif de créer des flux de trésorerie pour les praticiens», indique le site Web.

«Vous cherchez peut-être à lever des fonds propres pour étendre la chirurgie ou acheter du matériel. Vous cherchez peut-être à racheter des partenaires qui prennent leur retraite.

Il a été rapporté le mois dernier que certaines personnes riches offraient de payer d’énormes sommes d’argent pour passer au premier rang de la file d’attente des vaccins, plusieurs médecins britanniques ayant déclaré avoir reçu de nombreuses demandes de ces personnes.

Sur la photo: L’infirmière de pratique Tina Sutton prélève une dose unique d’un flacon, qui peut fournir 10 doses individuelles aux patients, du vaccin COVID-19 de l’Université d’Oxford / AstraZeneca

Un médecin et propriétaire de Klink, une clinique privée du Cheshire – le Dr Roshan Ravindran – a affirmé que certains clients avaient offert 2000 £ pour se faire vacciner, a déclaré The Telegraph.

Greg Clark, député de Tunbridge Wells et ancien secrétaire aux affaires, a demandé que tous les vaccins restants soient administrés au personnel médical de première ligne.

«Il est important que les vaccins soient administrés en fonction de l’âge et de la vulnérabilité des patients. S’il y a jamais des vaccins inutilisés qui doivent être déployés par le NHS à la fin d’une journée, ils devraient d’abord être proposés aux travailleurs critiques », a-t-il déclaré.

En réponse aux commentaires du journal, un porte-parole a déclaré: « Le Hacking Health Trust a offert dans une correspondance ouverte à certains médecins généralistes des dons de bienfaisance au personnel ou des chirurgies en cette période difficile pour tous les vaccins qui n’étaient pas utilisés.

«Nous avions entendu dire que certains vaccins n’étaient pas utilisés en raison de rendez-vous manqués. Nous nous excuserons que nos bonnes intentions aient été mal interprétées.

Robyn Clark, directrice de l’Institute of General Practice Management, a tweeté que l’organisation était « consternée qu’une entreprise offre de l’argent à quelque titre que ce soit pour sauter efficacement la file d’attente pour un vaccin ».

Elle a poursuivi: Les pratiques font tout leur possible pour s’assurer que le vaccin est administré aux groupes prioritaires, comme indiqué par le JCVI, car ce sont les plus vulnérables de notre société.

«Le NHS est gratuit et équitable pour les patients, le sera toujours.

Le Dr Nikki Kanani, médecin généraliste et directeur médical du NHS pour les soins primaires, a déclaré: « Des centaines d’équipes du NHS à travers le pays travaillent dur pour administrer rapidement des vaccins à ceux qui en bénéficieraient le plus – les personnes âgées de 80 ans et plus et celles qui vivent ou travaillent dans les soins. maisons – avec des doses également pour nos travailleurs sociaux et de santé de première ligne.

« Le personnel du NHS ne demandera jamais ni n’acceptera d’argent liquide pour les vaccins, et le public aura à juste titre une mauvaise opinion de quiconque essaie de sauter la file d’attente. »

Jusqu’à présent, trois vaccins ont été approuvés pour une utilisation au Royaume-Uni, le vaccin Pfizer-BioNtech – qui a commencé à être déployé auprès des personnes les plus vulnérables du pays le mois dernier – offrant jusqu’à 95% de protection contre Covid-19.

Le vaccin Pfizer et un autre développé par l’Université d’Oxford et AstraZeneca sont en cours de déploiement. Un troisième de Moderna a été approuvé pour une utilisation au Royaume-Uni vendredi.

La Grande-Bretagne a subi aujourd’hui son jour le plus meurtrier depuis le début de la pandémie de Covid après que les chefs de la santé ont déclaré 1325 décès supplémentaires à Covid et 68 053 ​​infections, un record.

Le bilan effroyable des morts – qui a doublé en une semaine et dépasse les 1224 déclarés le 21 avril dans la journée la plus sombre de la première vague – porte le Royaume-Uni au bord de près de 80 000 victimes.

Les experts craignent que le nombre de décès quotidiens ne continue de grimper en raison de la flambée des cas et des hospitalisations, exerçant une pression supplémentaire sur Boris Johnson pour accélérer le programme de vaccination lent conçu pour sortir la Grande-Bretagne du verrouillage d’ici la mi-février.

Les chiffres du ministère de la Santé montrent que le Royaume-Uni a enregistré plus de 50000 cas pendant 11 jours consécutifs, les cinq pires jours de la pandémie se produisant tous depuis le début de 2021. Les cas ont augmenté de près de 30% d’une semaine sur l’autre.

Mais un haut responsable du SAGE a averti aujourd’hui que le nombre réel de Britanniques actuellement infectés chaque jour est plus proche de 150000, affirmant que la taille de la deuxième vague est maintenant bien pire que la première.

La source craint également que le troisième verrouillage national de l’Angleterre ne « fasse baisser le taux R comme il l’a fait en mars » parce que le pays faisait face à une souche mutée plus contagieuse et que le respect des règles a diminué.

Les mesures draconiennes annoncées il y a deux jours n’ont pas encore eu d’effet sur la crise car cela peut prendre une semaine aux patients pour développer des symptômes et se faire tester. Mais le responsable du SAGE a fait valoir que les restrictions strictes freineraient la propagation du virus car elles freineraient les interactions sociales, sur lesquelles le virus prospère.

Encore un autre signe que des jours plus sombres nous attendent, le comité consultatif du No10 a révélé aujourd’hui que le taux de R pourrait atteindre 1,4 au Royaume-Uni ou atteindre un niveau crucial, les épidémies se développant à des vitesses similaires dans les sept régions d’Angleterre.

Mais le chiffre reflète la situation dans laquelle se trouvait la Grande-Bretagne avant Noël et non l’image actuelle en raison des données utilisées pour le calculer. La semaine dernière, le SAGE a estimé que le chiffre – le nombre moyen de personnes à qui chaque personne infectée transmet le virus – était compris entre 1,1 et 1,3.