La Société historique de Charlevoix obtient du financement pour mettre à jour son infrastructure technologique

CHARLEVOIX — La Société historique de Charlevoix a reçu 32 000 $ pour moderniser son infrastructure technologique, lui permettant ainsi de mieux protéger la vaste collection d’objets et de photos dont elle a la garde.

Le projet a été rendu possible grâce au soutien de subventions accordées en 2022 par le Club Rotary de Charlevoix, le Great Lakes Energy People Fund et la Fondation communautaire du comté de Charlevoix. Le reste du financement provenait de dons de ces dernières années à Embrace.Preserve.Cherish de la société. campagne de financement.

L’équipement informatique du siège de la société historique au 103 State St. était devenu obsolète et inadéquat pour répondre aux besoins de l’organisation. Avec leur vaste collection d’actifs numériques et principalement de photographies, il a été déterminé qu’un système en réseau avec un serveur était nécessaire pour protéger et stocker correctement chaque élément.

Le projet comprend un nouveau serveur, des postes de travail de bureau, des logiciels pour la sécurité de l’entreprise, un stockage et une sauvegarde sécurisés dans le Cloud et d’autres accessoires réseau tels qu’un pare-feu, un point d’accès sans fil, des disques durs et des périphériques de stockage. Une capacité suffisante a été incluse avec une flexibilité intégrée au système pour répondre aux besoins dans un avenir prévisible.

Les récentes rénovations à l’étage du musée du 103 State St., qui ont créé un nouveau bureau et un espace de travail pour le conservateur, ont nécessité un réseau sans fil amélioré. Le nouveau système améliorera également l’efficacité des opérations et du flux de travail. Les responsables ont déclaré que ce projet est d’une importance cruciale pour que la société puisse sécuriser ses actifs numériques, qui continuent de croître chaque année.

Numériser la collection physique toujours croissante de photographies et les rendre accessibles au public est un effort continu, selon un communiqué de la société.

“Nous sommes extrêmement reconnaissants envers nos concédants et les nombreux donateurs qui ont soutenu notre initiative de campagne de financement avec des dons rendant possible ce projet visant à exploiter, gérer et sécuriser nos collections”, a déclaré le président Geoffrey Reynolds.

