La société haïtienne en chute libre apparente alors que les gangs forcent des milliers de personnes à fuir

Les gangs dans toute la capitale haïtienne et au-delà sont devenus plus puissants depuis l’assassinat du président Jovenel Moïse le 7 juillet 2021.

Un an après le meurtre non élucidé, de nombreuses personnes ont tenté de fuir un pays qui semble être en chute libre économique et sociale. Les tentatives de former un gouvernement de coalition ont échoué, tandis que les efforts pour organiser des élections générales sont au point mort.

Les enlèvements ont monté en flèche et des guerres de territoire de plus en plus violentes ont fermé les principales routes menant aux régions du nord et du sud du pays.

La police a également tenté de réprimer la récente violence des gangs dans le bidonville de la capitale Cité du Soleil, où l’ONU affirme que plus de 470 personnes ont été tuées, blessées ou ont disparu en l’espace d’une semaine. On estime que 3 000 autres personnes ont été forcées de fuir leurs maisons dans ce quartier.

“Nous avons besoin de beaucoup d’aide”

“Nous avons besoin de beaucoup d’aide”, a déclaré Jean Michelet, un jeune de 16 ans qui a déclaré avoir été blessé le jour où les combats de gangs ont éclaté début juillet.

“J’étais chez moi le jour où la guerre a commencé. Il y avait beaucoup de tirs. Une balle a traversé le toit et m’a touché à la tête”, a-t-il déclaré.

Il a dit qu’une religieuse l’avait emmené à l’hôpital pour faire soigner sa blessure.

Michelet a déclaré que de nombreuses personnes avaient été tuées lors des fusillades.

“La situation est vraiment mauvaise”, a-t-il déclaré.

Des membres présumés de gangs ont incendié un palais de justice près de la capitale haïtienne mardi matin lors du dernier incident visant le système judiciaire en ruine du pays.

Un inspecteur de police tué à l’intérieur d’une église

Roosevelt Zamor, procureur de la région de la Croix-des-Bouquets, a déclaré à l’Associated Press que des documents importants avaient été incendiés et que les autorités avaient fermé le palais de justice partiellement incendié situé au nord-est de Port-au-Prince.

L’incendie s’est produit dans une région contrôlée par le gang des 400 Mawozo, à qui les autorités reprochent d’avoir tué dimanche un inspecteur de police à l’intérieur d’une église de la Croix-des-Bouquets, puis d’avoir incendié le bâtiment.

“La police a travaillé jour et nuit pour essayer de stabiliser la communauté”, a déclaré Zamor dans une brève interview.

Une fille lave un vêtement dans une école transformée en refuge pour les familles forcées de quitter leur maison à Cité Soleil en raison d’affrontements entre gangs armés, à Port-au-Prince, en Haïti, samedi. (Odelyn Joseph/Associated Press)

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montrait des membres présumés d’un gang entourant le policier tué alors qu’ils montraient sa carte d’identité devant la caméra, puis lui coupaient les mains et tiraient sur son corps, le chef de gang présumé disant que c’était une rétribution pour l’officier qui aurait tué des motocyclistes. associé au gang alors qu’il menaçait de tuer un autre policier.

L’incendie du palais de justice s’est produit un mois après qu’un autre gang a perquisitionné le tribunal de première instance du centre-ville de Port-au-Prince, pillant et brûlant des dossiers et des éléments de preuve. Le gang conserve toujours le contrôle d’une partie de ce palais de justice.

L’Organisation des Nations Unies a averti que la Police nationale d’Haïti a besoin d’une aide immédiate pour lutter contre la criminalité et la violence alors même que les États-Unis et d’autres pays continuent de fournir une formation et des ressources pour aider à renforcer une agence qui ne compte que 12 800 policiers actifs au service d’un pays de plus de 11 millions de personnes.

Jeremy Laurence, porte-parole du Conseil des droits de l’homme de l’ONU, a déclaré que la plupart des victimes “n’étaient pas directement impliquées dans des gangs” mais étaient ciblées par eux.

Les agences de l’ONU ont déclaré que certains gangs refusaient même l’accès à l’eau potable et à la nourriture afin de contrôler la population, aggravant la malnutrition.