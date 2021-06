La société française de télécommunications Orange accuse la défaillance d’un logiciel d’une panne de réseau qui a désactivé les numéros d’urgence nationaux

Les numéros d’urgence de la police, des ambulances et des pompiers sont restés inaccessibles pendant plusieurs heures le 2 juin, en raison de « un bug dans le logiciel des serveurs d’appels », la société a déclaré vendredi.

Orange a déclaré que la source du problème avait depuis été identifiée et corrigée par le fournisseur de l’équipement impliqué, qu’il n’a pas nommé. Il a souligné que la panne du réseau était le résultat d’un problème et non d’une cyberattaque.

Le gouvernement français, qui détient une participation importante dans Orange, a ordonné à l’Agence nationale pour la sécurité des systèmes d’information de mener une enquête distincte sur l’incident, qui devrait prendre environ deux mois.

Le président Emmanuel Macron a déclaré plus tôt qu’il avait été « très concerné » par la panne, tandis que le ministre de l’Intérieur Gerald Darmanin l’a décrite comme « grave et inacceptable ».

Suite à la panne, le PDG d’Orange, Stéphane Richard, a été convoqué par le gouvernement pour discuter de l’incident. Richard a également offert son « excuses les plus sincères » au pays à cause de la perturbation.

« Trois ou quatre personnes » sont morts pendant le chaos causé par la panne, a déclaré le ministre de la Santé Olivier Veran à la suite de l’incident. Cependant, il a ajouté qu’il était trop tôt pour lier directement ces décès aux problèmes d’Orange.

