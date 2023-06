La société Fintech Zepz prévoit des fusions et acquisitions et un nouveau portefeuille numérique après les licenciements

Zepz, qui détient les marques WorldRemit et Sendwave, compte un effectif total d’environ 1 600 personnes.

Lenhard n’a pas identifié les entreprises que Zepz cherchait à acheter, mais a déclaré que la forte baisse des valorisations des fintech privées en faisait un moment attrayant pour lancer l’exploration des fusions et acquisitions.

Mark Lenhard, PDG de Zepz, a déclaré que la société souhaitait développer son portefeuille d’entreprises dans le but de détenir une plus grande part du gâteau mondial des paiements numériques.

Le service est un challenger pour les grandes banques et les services de transfert d’argent établis comme Western Union, vantant des frais moins chers et la capacité de déplacer des fonds rapidement. Un concurrent proche est Wise, qui prétend également offrir des transferts d’argent internationaux moins chers que les banques.

Avec une valorisation de 5 milliards de dollars, Zepz est l’une des plus grandes sociétés de technologie financière en Europe, soutenue par des investisseurs de premier plan tels que Accel, TCV et Leapfrog.

LONDRES – Zepz, propriétaire des sociétés de transfert d’argent WorldRemit et Sendwave, est à la recherche de fusions et acquisitions après avoir supprimé 26% de ses effectifs le mois dernier, a déclaré le PDG de la société à CNBC.

La poussée vers les fusions et acquisitions est une décision surprise à bien des égards, car elle fait suite à une importante réduction des coûts dans l’entreprise de 13 ans. En mai, Zepz a licencié 420 employés, soit environ 26 % de ses effectifs mondiaux.

La valeur globale des paiements transfrontaliers devrait passer de 150 000 milliards de dollars en 2017 à plus de 250 000 milliards de dollars d’ici 2027, selon la Banque d’Angleterre. C’est une industrie hautement compétitive avec divers acteurs opérant et prenant une part de chaque transaction effectuée par un consommateur.

Zepz dit avoir supprimé des emplois pour consolider ses opérations après que son acquisition de la société américaine de transfert de fonds Sendwave a entraîné une duplication de certains rôles.

Pourtant, à l’époque, Zepz a déclaré qu’il n’interrompait pas l’embauche et essayait activement de pourvoir 200 postes.

C’était la deuxième fois en un peu moins d’un an que Zepz licenciait du personnel. En juin 2022, Zepz a supprimé environ 5 % de ses effectifs, selon Nouvelles du ciel.

« Chaque fois que vous licenciez des individus, c’est difficile, ça craint, mais c’était certainement la bonne chose à faire. Nous avons élargi les choses à partir de cela », a déclaré Lenhard mercredi.

Il a ajouté qu’il espère que le prochain produit de portefeuille numérique de la société convaincra les clients de s’appuyer davantage sur Zepz, plutôt que d’utiliser des banques numériques concurrentes et d’autres applications financières qui ont développé leurs services pour offrir une gamme de produits beaucoup plus large.

PayPal, par exemple, propose aux utilisateurs des portefeuilles mobiles, l’achat et la vente de crypto-monnaies, et achetez maintenant, payez plus tard des prêts à tempérament, entre autres.

Comme d’autres fintechs, Zepz a été en mode de réduction des coûts alors que l’industrie fait face à une pression énorme due à une chute des valorisations technologiques, alimentée par une multitude de vents contraires macroéconomiques, notamment une inflation et des taux d’intérêt plus élevés.

Malgré cela, Zepz dit qu’il a été moins sensible à ces pressions économiques que d’autres entreprises de l’espace. Selon Lenhard, les envois de fonds dans le monde sont moins touchés par des pressions macroéconomiques plus larges que, par exemple, le secteur bancaire.

Les transactions globales avec les clients de Zepz ont augmenté de 25 % depuis le début de l’année en avril 2023, a indiqué la société, tandis que la croissance de sa clientèle s’est accélérée à 30 % en moyenne et jusqu’à 80 % dans certains domaines.

La société, qui a atteint une rentabilité mensuelle au premier semestre 2022, souhaite atteindre la rentabilité sur une base annuelle cette année.

