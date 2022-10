La société du nord de l’Okanagan ramène le défi des hamburgers – Kelowna Capital News

Le Golden Burger Challenge est de retour pour le mois d’octobre.

La North Okanagan Community Life Society (NOCLS) relance le défi pour sa deuxième année, mettant en vedette 11 hamburgers de 11 restaurants en compétition pour le Best Burger Golden Trophy pendant 31 jours.

Le défi est une collecte de fonds pour le NOCLS, qui depuis 35 ans a joué un rôle déterminant dans la communauté en travaillant avec les personnes handicapées.

«Nous nous concentrons sur la facilitation des services pour les familles et les personnes qui souhaitent vivre et travailler dans la communauté de manière indépendante. Nous mettons en œuvre et soutenons les individus afin qu’ils puissent poursuivre des activités et des intérêts et leur offrir des opportunités d’apporter des contributions à leur communauté », a déclaré NOCLS dans un communiqué de presse.

Bien que l’objectif principal soit de collecter des fonds pour une bonne cause, la société s’efforce d’en faire un défi amusant pour soutenir les sponsors locaux et générer du trafic local et touristique dans certains des meilleurs établissements de Vernon.

Cette année, le NOCLS met tout en œuvre et a inclus des publicités pour chaque hamburger. Les vidéos peuvent être visionnées sur une chaîne YouTube dédiée.

Le public déterminera le vainqueur en or. Voici comment fonctionne le défi :

• Rendez-vous dans un restaurant participant

• commander le burger défi NOCLS

• scannez le code QR et suivez les étapes pour noter le burger

• chaque fois que vous votez, vous vous qualifiez pour de superbes prix

• 5 $ de chaque burger iront au NOCLS

Les restaurants participants sont Alexander’s Pub, Bourbon Street Bar and Grill, Diner of Six, Eatology, Marten Brewing Co., Match Public House, Mr. Mikes Steakhouse Casual, The Roster Sports Club Bar and Grill, The Kal, The Longhorn Pub et le Restaurant Okanagan.

