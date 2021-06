La société du multimillionnaire Jason Manford a demandé un congé malgré la vente de 10 maisons d’une valeur de 3 millions de livres sterling

La société du comique Jason Manford a réclamé jusqu’à 10 000 £ sur le programme de congé du gouvernement – ​​après que la star a vendu un empire immobilier de 3 millions de livres sterling.

La star de la télévision et de la radio, 40 ans, a vendu l’année dernière 10 maisons en location pour aider à payer son divorce avec sa première épouse Catherine.

La société de Jason Manford a réclamé jusqu’à 10 000 £ sur le programme de congé du gouvernement[/caption]

Ils étaient détenus dans les livres de sa société Invisible Man Ltd.

Mais des documents publiés par le gouvernement ont révélé qu’une autre de ses entreprises appelée Gerald Dean Ltd – qui tire de l’argent de son travail de divertissement – ​​a réclamé de l’argent dans le cadre du programme de maintien dans l’emploi de la pandémie.

L’animateur radio millionnaire est directeur de la société avec sa cousine Lyndsey Holt.

Des documents révèlent que l’entreprise compte quatre employés.

Les derniers comptes de l’entreprise – dont 75% appartiennent à la star – montrent qu’à la fin du mois de mars de l’année dernière, l’entreprise avait un résultat net de 1,372 million de livres sterling.

Jason a aidé pendant la pandémie en devenant chauffeur-livreur pour l’Islande[/caption]

Ils ont également révélé que Jason avait reçu un total de 2,3 millions de livres sterling en « avances et crédits » de la part de l’entreprise.

Gerald Dean Ltd a payé plus de 400 000 £ d’impôts et de TVA sur ses revenus pour 2020.

Mais alors que son entreprise a pris une grosse partie de l’argent en congé, Jason a également fait sa part pour aider pendant la pandémie.

Jason a déjà vendu son empire immobilier pour aider à payer son divorce[/caption]

Il a commencé à livrer de la nourriture pour la chaîne de supermarchés Islande et a également emmené des PAO à des rendez-vous médicaux au début du verrouillage.

L’ancien animateur de One Show a décroché un emploi chez le géant des surgelés après avoir été refusé pour travailler chez Tesco.

La star s’est vu offrir un quart de travail par l’Islande en échange d’un don à deux de ses associations caritatives préférées.

Il a écrit sur Facebook : « Merci au personnel d’Iceland Foods d’avoir été si accueillant aujourd’hui, ce fut une matinée amusante à livrer à vos adorables clients.

Le comique a essayé de trouver un emploi chez Tesco pendant la pandémie[/caption]

« Merci pour le généreux don à CAFTcharity & The Bread and Butter Thing Manchester. »

Jason a également posé dans la casquette de la chaîne et un uniforme rouge et gris distinctif était assis à l’intérieur de l’une de ses camionnettes de livraison.

Au cours de sa tournée de livraison, Jason a rendu visite à l’association caritative locale The Bread and Butter Thing et leur a donné 500 £ d’épicerie pour aider les personnes ayant besoin de denrées alimentaires essentielles.

Il a accepté de travailler avec la chaîne il y a un an après avoir plaisanté en disant qu’il était « livide » de ne pas avoir réussi à décrocher un rôle dans le plus grand supermarché britannique Tesco.

Jason a agi comme un père Noël secret pour l’action pour les enfants à Noël[/caption]

Le patron de l’Islande, Richard Walker, a déclaré : « Tout le monde en Islande est extrêmement reconnaissant pour la contribution de Jason aujourd’hui et il a certainement contribué à remonter le moral de nos clients et de nos collègues héroïques.

« Nos magasins sont profondément enracinés dans leurs communautés locales, c’est donc un véritable privilège pour nous d’être dans une position où nous pouvons travailler avec des gens formidables comme Jason et faire un don à des causes louables en même temps. »





Jason a également assumé un rôle dans le transport des PAO vers des rendez-vous médicaux au plus fort de la fermeture du coronavirus.

Jason, qui est arrivé deuxième en tant que Hedgehog sur The Masked Singer, a rejoint The One Show en 2010 en remplacement d’Adrian Chiles lorsqu’il est parti pour ITV.

Il a démissionné de l’émission quatre mois plus tard et a continué à diriger une gamme d’émissions de comédie, y compris The Nightly Show d’ITV.