La société d’investissement dans les technologies climatiques de Bill Gates, BEV, se lance dans l’adaptation

“Il nous reste de l’adaptation”, a déclaré Toone au public. “Et ainsi, alors que l’objectif principal de BEV continuera d’être l’atténuation, nous allons maintenant travailler sur l’adaptation dans le cadre de notre portefeuille – l’adaptation à certaines des conséquences les plus graves des niveaux élevés de gaz à effet de serre et du réchauffement climatique.”

Il va maintenant commencer à examiner les entreprises qui créent des solutions pour s’adapter à un monde plus chaud et plus humide, ont déclaré les dirigeants de l’entreprise lors du Breakthrough Energy Summit de la semaine dernière.

Depuis son premier investissement fin 2017, la société a réalisé plus de 100 investissements dans des startups qui se sont principalement concentrées sur l’atténuation du changement climatique, c’est-à-dire la réduction des émissions et la stabilisation de la quantité de gaz à effet de serre qui réchauffent le climat dans l’atmosphère.

“Il faut un certain temps pour que la planète se refroidisse”, a déclaré Roberts à CNBC. “Ce n’est pas comme un interrupteur que vous allumez et éteignez … C’est la dure réalité et la motivation – que nous manquons de temps.”

Alors que Breakthrough Energy Ventures se concentre davantage sur l’adaptation, elle cherchera à investir dans des entreprises qui atténuent et s’adaptent en même temps.

“Il existe de nombreux cas où vous pouvez concevoir un produit qui fait les deux. Et la vérité est que c’est la meilleure chose”, a déclaré Roberts à CNBC. “Si c’est la cheville, vous voulez vous assurer qu’elle n’a plus mal. Il y a une certaine botte que vous pouvez mettre sur votre cheville, que lorsque vous marchez dessus, étonnamment, vous ne ressentez pas la douleur – alors ça atténue la douleur et vous permet de guérir – mais en même temps, cela vous adapte suffisamment bien pour que vous puissiez réellement marcher sans béquilles.”

Un exemple d’entreprise qui fait les deux (et qui est déjà partie du portefeuille Breakthrough) est Source globale. Ses hydropanels ressemblent à des panneaux solaires, mais au lieu de prendre la lumière du soleil et de la transformer en énergie, l’hydropanel prend la lumière du soleil et l’air et les transforme en eau.

L’utilisation d’hydropanels élimine le besoin de transporter l’eau, réduisant ainsi les émissions. Mais ils sont aussi un exemple d’adaptation car ils permettent la résilience lorsqu’une grosse tempête survient et détruit l’infrastructure d’une ville.

“N’est-ce pas un peu fou que nous soyons surpris chaque année qu’un ouragan arrive et fasse tomber l’eau? La seule chose que nous ne savons pas, c’est quand il arrive et où il va frapper”, a déclaré Roberts à CNBC. “La définition d’Einstein de la folie est de faire la même chose et d’attendre un résultat différent.”

Une autre façon d’envisager l’intégration de l’adaptation dans une solution d’atténuation consiste à la rendre résiliente, a déclaré Roberts.

“Cela ne peut pas être fragile – tout ce que vous concevez en tant que système”, a déclaré Roberts.

Se concentrer sur l’adaptation a souvent été une entreprise philanthropique, et a déjà été sur le ordre du jour de la Fondation Gates. Mais Breakthrough Energy Ventures n’est certainement pas une organisation philanthropique.

“Nous devons être très clairs ici. Nous ne sommes pas la Fondation Gates. Point final. Et dans le passé, la Fondation Gates a fait beaucoup de travail sur l’adaptation”, a déclaré Toone à un groupe de journalistes lors d’une conférence de presse à Seattle.

“Nous construisons des entreprises qui évoluent, à la fois en volume et en distribution, par le biais du commerce… Nous continuerons à nous concentrer sur l’atténuation, mais là où il y a des opportunités d’avoir un impact du côté de l’adaptation, nous investirons.”