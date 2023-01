La société d’investissement climatique de Bill Gates soutient le démarrage d’une fusée réutilisable

La concurrence des entreprises privées dans la course à l’espace s’intensifie, que ce soit vers la Lune, Mars ou au-delà. Mais en mettant de plus en plus l’accent sur les carburants propres et la réduction de l’empreinte carbone, certains s’attaquent à la manière de rendre la course à l’espace propre. De grands noms comme SpaceX font voler des fusées qui reviennent sur terre pour être réutilisées, mais une startup basée à Seattle veut aller encore plus loin.

Stoke Space développe une fusée à carburant propre et rapidement réutilisable qui peut envoyer des satellites en orbite terrestre, tout en protégeant la terre elle-même en créant moins d’émissions. Son fondateur et PDG est un vétéran de la société spatiale de Jeff Bezos, Blue Origin.

Stoke Space en est encore aux premières étapes des tests de la fusée et est loin d’emmener des satellites dans l’espace. Il continue de surmonter non seulement la technologie, mais aussi les obstacles réglementaires et de financement. Mais ses plans sont ambitieux et construits autour de l’idée de lancer plus de satellites pour lutter contre le changement climatique.

“Alors que nous construisons cette économie et cette infrastructure vitales dans l’espace, nous devons réfléchir à la manière de le faire de manière durable et évolutive”, a déclaré Andy Lapsa, PDG de Stoke Space.

La fusée est conçue pour monter puis revenir sur terre, les étages inférieur et supérieur – également appelés respectivement booster et deuxième étage – étant entièrement et immédiatement réutilisables.

“Vous n’avez pas à reconstruire la fusée pour chaque mission, ce qui vous fait sortir d’un paradigme limité en production et dans un paradigme limité en opérations, c’est très important”, a ajouté Lapsa.

Alors que de plus en plus de satellites sont produits, Lapsa dit qu’il y a actuellement un “goulot d’étranglement” dans l’industrie.

“Il y a beaucoup de demande refoulée, surtout si vous vous projetez vers le milieu et la fin de cette décennie que l’industrie du lancement n’est tout simplement pas encore en mesure de satisfaire ou de rencontrer”, a-t-il déclaré.

“Alors que nous pensons à toutes sortes de choses que vous pouvez faire depuis l’espace, au profit de la terre, au profit du climat, vous devez commencer par le lancement, et vous devez commencer par un coût ultra-faible, durable, réutilisable lancement », a déclaré Christian Garcia, associé et directeur général de Breakthrough Energy Ventures.

Garcia différencie également Stoke des autres concurrents, notant qu’il se concentre sur les problèmes climatiques sur terre, et non sur les voyages vers la lune ou vers Mars.

“Nous pensons depuis longtemps que les technologies spatiales ont un rôle à jouer dans la décarbonation. Nous avons commencé à réfléchir il y a de nombreuses années à la manière de déployer davantage de satellites axés sur les problèmes climatiques ? Comment pouvons-nous faire des choses comme détecter les fuites de méthane, qui ont un énorme réchauffement potentiel ? Comment détecter les incendies de forêt en temps réel ? Comment protéger nos ressources naturelles, comme nos forêts et nos océans, qui jouent un rôle important de puits de carbone dans notre écosystème ? » il a dit.

Outre Breakthrough Energy, les investisseurs incluent Spark capital, Toyota Ventures, Point72 Ventures, MaC Venture Capital et NFX Ventures. Il a déjà levé 100 millions de dollars.