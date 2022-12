La société d’interface cerveau-ordinateur Synchron lève 75 millions de dollars et plus de fonds pour la santé numérique

Société d’interface cerveau-ordinateur Synchron a annoncé avoir reçu un tour de financement de série C sursouscrit de 75 millions de dollars, portant sa levée totale à 145 millions de dollars.

ARCH Venture Partners a mené le cycle avec des investissements supplémentaires de Bezos Expeditions, Greenoaks, Alumni Ventures, Moore Strategic Ventures, Gates Frontier, Project X et Reliance Digital Health Limited.

Le conseil d’administration de la société comprendra désormais Ari Nowacek d’ARCH Venture Partners. Robert Nelsen, cofondateur et directeur général d’ARCH, rejoindra le conseil d’administration en tant qu’observateur.

Des investisseurs existants ont également participé à la ronde, notamment Forepont Capital Partners, ID8 Investments, Khosla Ventures, METIS, Shanda Group, NeuroTechnology Investors et l’Université de Melbourne.

La société basée à New York utilisera les fonds pour accélérer le développement de son Synchron Switch, une interface cerveau-ordinateur implantée chirurgicalement sur le cerveau conçue pour permettre aux patients de contrôler les appareils en mains libres, et lancera un essai clinique.

En 2021, Synchron a marqué 40 millions de dollars en financement de série B. Un mois plus tard, la société a annoncé qu’elle avait été autorisée par la FDA à commencer un essai clinique avec des participants humains pour évaluer l’innocuité et l’efficacité de son dispositif Stentrode, un implant délivré au cerveau par des vaisseaux sanguins visant à donner aux patients paralysés la capacité de contrôler appareils numériques avec leurs pensées. Stentrode a reçu Désignation de dispositif révolutionnaire par la FDA en 2020.

Cabinet Health, basé à New York, qui propose des flacons et des emballages de pilules rechargeables et compostables, a recueilli 17 millions de dollars en financement de croissance, une combinaison de dettes et de capitaux propres, portant son augmentation totale à 23,6 millions de dollars.

Global Impact Fund a mené la ronde avec la participation de Unreasonable Group et de Natureza.

Cabinet, fondé en 2018, propose des flacons de pilules en verre avec des emballages de pilules compostables. Il utilisera les fonds pour se développer dans les prescriptions et les canaux de vente au détail.

“Cabinet Health est à la tête de l’industrie en accélérant l’adoption de médicaments de haute qualité sans emballage de médicaments à usage unique”, a déclaré Carrie Rich, PDG et cofondatrice de Global Impact Fund, dans un communiqué. “Nous sommes ravis de rejoindre l’équipe d’inventeurs et d’innovateurs qui changent fondamentalement la façon dont le marché pharmaceutique abordera le changement climatique et la pollution plastique.”

Cardiosense, une entreprise utilisant l’IA et des dispositifs multi-capteurs pour détecter les maladies cardiovasculaires, a levé 15,1 millions de dollars lors d’un cycle de financement de série A co-dirigé par Hatteras Venture Partners et Broadview Ventures.

Laerdal Million Lives Fund, Portal Innovations, UnityPoint Health Ventures et OSF Ventures ont également participé à la ronde.

La société basée à Chicago a également annoncé l’ajout de Daniel Gottlieb de Broadview Ventures et de Jeff Terrell de Hatteras Venture Partners à son conseil d’administration.

En plus d’élargir son équipe, l’investissement aidera Cardiosense à financer une étude sur l’insuffisance cardiaque et à accélérer le développement de produits.

En février, la société a annoncé la réception de Désignation de dispositif révolutionnaire par la FDA pour son algorithme qui analyse les données de son appareil multi-capteurs CardioTag, qui mesure la pression capillaire pulmonaire. L’appareil aide à identifier les patients à risque d’insuffisance cardiaque décompensée.

“Hatteras est ravi de soutenir l’équipe Cardiosense dans le développement de cette nouvelle technologie de surveillance cardiaque et le potentiel de son dispositif intégré et de sa plateforme d’IA pour faire progresser les soins à distance des maladies cardiaques”, a déclaré Jeff Terrell de Hatteras Venture Partners dans un communiqué. “Nous avons été impressionnés par le travail accompli à ce jour et nous sommes impatients de faire partie de ce voyage parmi des partenaires aussi formidables.”

La société de diagnostic LumiraDx a annoncé qu’elle avait reçu une subvention de 14,2 millions de dollars de la Fondation Bill & Melinda Gates pour développer davantage son système de dépistage moléculaire de la tuberculose (TB) au point de service et le lancer dans les pays en développement.

“L’avancement de notre test moléculaire de la tuberculose représente une étape importante dans la mission de LumiraDx d’accroître l’accès à des tests précis et abordables dans le monde entier, ainsi qu’une avancée importante dans notre technologie de test moléculaire. Le soutien de la Fondation Gates est essentiel dans notre développement de le test de la tuberculose et en veillant à ce qu’il atteigne les communautés où l’accès au test est le plus difficile. La disponibilité de ces résultats immédiats peut changer la donne », a déclaré Ron Zwanziger, PDG de LumiraDx, dans un communiqué.

La plateforme torontoise d’engagement des médecins KeyOps a recueilli 4 millions de dollars canadiens en financement de démarrage.

Le cycle a été mené par Graphite Ventures, avec la participation de StarForge, MaRS IAF, le Velocity Fund et un fonds Archangel Network.

Plusieurs médecins de HaloHealth ; le PDG de Fiix Software, James Novak ; la PDG d’Axonify, Carol Leaman ; et le PDG d’Environmental 360 Solutions, Danny Ardellini, ont participé à la ronde de financement.

La plate-forme met en relation les entreprises des sciences de la vie avec des médecins et d’autres leaders d’opinion clés, permettant aux entreprises pharmaceutiques de distribuer des enquêtes numériques et de tester du contenu marketing. La plate-forme permet également des réunions asynchrones du conseil consultatif.

KeyOps utilisera les fonds pour élargir son équipe afin de se développer sur le marché américain.

“Il existe un certain nombre de petits acteurs qui tentent de fournir des informations commerciales aux équipes de vente et de marketing des sciences de la vie”, a déclaré Kevin Madill, associé chez Graphite Ventures et nouveau directeur du conseil d’administration de KeyOps, dans un communiqué. “KeyOps est le premier à adopter une approche innovante centrée sur le médecin et nous avons été impressionnés par leur vision de la construction d’une approche collaborative et moderne de l’engagement médecin-pharma.”