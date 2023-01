La société d’interface cerveau-ordinateur Precision Neuroscience obtient 41 millions de dollars et plus de financements pour la santé numérique

La société d’interface cerveau-ordinateur basée à New York Precision Neuroscience Corporation a clôturé un financement de série B de 41 millions de dollars, portant la levée totale de la société à 53 millions de dollars.

Forepont Capital Partners a mené la ronde avec la participation d’Alumni Ventures, Draper Associates, Mubadala Capital et re.Mind Capital. Les investisseurs existants Steadview Capital et B Capital Group ont également contribué.

Precision utilisera les fonds pour agrandir son équipe et poursuivre le développement de produits. La société prévoit de solliciter un examen réglementaire de la FDA dans les mois à venir.

“Nous imaginons un monde où des conditions neurologiques dévastatrices – accident vasculaire cérébral, traumatisme crânien, démence – sont enfin traitables”, a déclaré Michael Mager, PDG de Precision Neuroscience, dans un communiqué. “Pour atteindre ce monde, la technologie d’interface cerveau-ordinateur doit progresser hors du laboratoire et dans la clinique. Precision est ravie de relever ce défi.”

Atomic AI, une société de biotechnologie axée sur la découverte de médicaments à l’aide de la technologie, a été lancée avec un tour de table de série A de 35 millions de dollars dirigé par Playground Global, portant la levée totale de la société à 42 millions de dollars.

Factory HQ, 8VC, Greylock, AME Cloud Ventures, NotBoring et des investisseurs providentiels – dont l’ancien PDG de GitHub, Nat Friedman, le PDG de Curai, Neal Khosla Doug Mohr et le professeur de l’UC Berkeley et cofondateur de l’Arc Institute, Patrick Hsu – ont également participé à la ronde.

La société vise à créer des molécules ciblées sur l’ARN et des médicaments et outils à base d’ARN en utilisant l’apprentissage automatique. modèles basés sur des ensembles de données structurelles d’ARN et une biologie expérimentale en laboratoire humide à grande échelle.

“Pour créer de petites molécules efficaces et plus sûres contre les maladies non médicamenteuses, il existe un besoin important de développer des outils capables de prédire avec précision les structures d’ARN 3D”, a déclaré Raphael Townshend, fondateur et PDG d’Atomic AI, dans un communiqué. “Atomic AI est orientée à la pointe de l’IA, de l’ARN et de la biologie structurale. Nous créons un domaine entièrement nouveau de découverte de médicaments.”

Mighty Health, basée à San Francisco, une entreprise de style de vie proposant des programmes d’exercice, de nutrition et de santé quotidienne pour les personnes âgées de 50 ans et plus, a obtenu un financement de 7,6 millions de dollars co-dirigé par Will Ventures et GFT Ventures.

AARP a également participé à la ronde aux côtés d’Immad Akhund, PDG de Mercury, une société bancaire pour les startups ; Baselayer Ventures, une branche stratégique de VF Corporation ; Hyper, un programme d’accélération ; et Z Venture Capital, la branche stratégique de l’application de messagerie LINE. Les investisseurs existants ont également contribué au cycle.

Le financement servira à lancer plusieurs programmes de lutte contre les maladies chroniques et à élargir les partenariats stratégiques.

“Nous aimons le fait que la plate-forme Mighty Health réponde simultanément aux multiples besoins d’une population polychronique avec un changement de mode de vie fondamental, éliminant ainsi le besoin pour les personnes âgées d’utiliser plusieurs applications et coachs”, a déclaré Isaiah Kacyvenski, cofondateur et associé directeur de Will Ventures. déclaration.

Oxipit, basée en Lituanie, qui propose des outils d’imagerie médicale compatibles avec l’IA, a recueilli 4,9 millions de dollars de financement dirigé par Taiwania Capital, Coinvest Capital et Practica Capital, avec la participation d’investisseurs providentiels.

L’application ChestLink de la société produit des rapports pour les études radiographiques des patients ne montrant aucune anomalie. Oxipit propose également un assistant radiologue virtuel appelé Oxipit Quality, qui compare les rapports de radiologie et les images diagnostiques pour déterminer si quelque chose a été oublié dans le rapport.

La société utilisera les fonds pour développer davantage ses applications basées sur l’IA et élargir l’accès au marché dans de nouvelles régions géographiques, en se concentrant sur le marché britannique.

MedCrypt, un fournisseur de cybersécurité pour les fabricants de dispositifs médicaux, a prolongé son cycle de financement de série B après avoir reçu des fonds supplémentaires de Dexcom Ventures, portant la levée totale de la société à 36,4 millions de dollars.

La prolongation intervient après que l’entreprise a reçu 25 millions de dollars en financement de série B en novembre, ce qui a porté l’augmentation totale de la société à l’époque à 34,4 millions de dollars.

Les fonds supplémentaires de l’extension seront utilisés pour développer l’équipe d’ingénierie de MedCrypt.