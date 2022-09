La société d’intelligence artificielle TIIM Healthcare obtient une propriété intellectuelle exclusive pour la technologie de triage de la septicémie Duke-NUS

TIIM Healthcare, une société de technologie de la santé basée sur l’IA à Singapour, a reçu une licence IP exclusive pour commercialiser une nouvelle technologie développée par la Duke-NUS Medical School pour identifier les patients à risque de mourir d’une septicémie.

Fondée en 2016, TIIM, qui signifie Technology Innovation in Medicine, développe des solutions de triage IA. Son produit phare, aiTRIAGE, intègre à la fois la variabilité de la fréquence cardiaque et les signes vitaux communs pour identifier les patients à risque d’événements cardiaques indésirables majeurs.

DE QUOI S’AGIT-IL

La technologie Duke-NUS adopte un nouveau système de notation, qui utilise également le HRV, le HRnV, les signes vitaux et l’évaluation séquentielle rapide des défaillances d’organes pour prédire la mortalité hospitalière chez les patients atteints de septicémie dans le service des urgences. La solution ne nécessite pas de tests sanguins et peut fournir des résultats d’évaluation des risques en 10 minutes, ce qui permet d’être utilisée pour la surveillance continue du risque de mortalité chez les patients atteints de septicémie.

La technologie a été développée à partir de données obtenues auprès d’environ 340 patients atteints de septicémie au service des urgences de l’hôpital général de Singapour. Basé sur un étude publié l’année dernière dans la revue à comité de lecture PLOS One, son modèle prédictif a surpassé les modèles de notation du risque de sepsie existants.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

Chaque année, la septicémie touche plus de 50 millions de personnes dans le monde, entraînant environ cinq millions de décès chez les adultes et les enfants. À Singapour, la septicémie due à la pneumonie et à l’infection des voies urinaires a fait près de 5 000 décès rien qu’en 2019.

Actuellement, la réalisation d’un test sanguin est le moyen le plus précis d’évaluer le risque de mortalité d’un patient par septicémie. Cependant, les résultats peuvent prendre de deux à quatre heures, ce qui pourrait retarder l’administration d’un traitement approprié.

“La stratification précoce des risques chez les patients septiques à l’aide d’un outil de triage rapide et efficace aurait une grande valeur dans le service des urgences”, a déclaré le professeur Marcus Ong, directeur du programme de recherche sur les services et les systèmes de santé à la Duke-NUS Medical School et auteur principal du étude. Grâce à la nouvelle technologie de triage du sepsis, les services d’urgence peuvent rediriger efficacement les ressources hospitalières limitées mais nécessaires pour empêcher les patients à haut risque de subir un choc septique.

Pendant ce temps, TIIM Healthcare prévoit d’intégrer la nouvelle technologie dans sa plate-forme pour aider également à augmenter la précision et les capacités analytiques des cliniciens pour trier les patients septiques.

APERÇU DU MARCHÉ

En Australie, l’IA a également été appliquée pour développer un outil capable d’évaluer rapidement la gravité et le risque de mortalité des patients atteints de septicémie. Développé par eHealth NSW, l’outil de risque de septicémie alimenté par l’IA a été formé à l’aide de données historiques sur les patients pour fournir un score de risque aux patients septiques. Plus récemment, le Hôpital Westmead a commencé à piloter la technologie dans ses salles d’attente aux urgences.