La société d’implants cérébraux Paradromics se rapproche de l’approbation de la FDA

La BCI de Paradromics, l’interface de données directe Connexus, est un dispositif de communication d’assistance qui traduit les signaux neuronaux en texte ou en parole synthétisée. Un réseau de minuscules électrodes est implanté directement dans le tissu cérébral, où il mesure et déchiffre les signaux cérébraux qui sont finalement émis vers des appareils externes via un émetteur-récepteur qui se trouve sous la peau dans la poitrine.

Les scientifiques étudient la technologie BCI depuis des décennies et plusieurs entreprises ont développé des systèmes prometteurs qu’elles espèrent commercialiser. Mais recevoir l’approbation de la FDA pour un dispositif médical commercial n’est pas une mince tâche – cela oblige les entreprises à mener à bien plusieurs séries de tests extrêmement approfondis et à collecter des données sur la sécurité.

Le nom le plus connu dans l’espace est peut-être Neuralink, grâce à la notoriété de son co-fondateur Elon Musk, qui est également le PDG de Tesla, SpaceX et Twitter.

La paradromique fait partie de l’industrie émergente de l’interface cerveau-ordinateur, ou BCI. Un BCI est un système qui déchiffre les signaux cérébraux et les traduit en commandes pour des technologies externes. Les experts pensent que les systèmes pourraient un jour aider à traiter des maladies comme la cécité et la maladie mentale.

Paradromics, fondée en 2015, développe un implant cérébral qui pourrait aider les patients atteints de paralysie sévère à retrouver leur capacité à communiquer en déchiffrant leurs signaux neuronaux. Et jeudi, la société basée à Austin, au Texas annoncé qu’il a reçu le Dispositif révolutionnaire désignation de la Food and Drug Administration pour son système phare, appelé Connexus Direct Data Interface.

Angle a déclaré que le BCI de la société est conçu pour durer environ 10 ans et sera initialement utilisé pour aider les patients qui ont perdu leur capacité à communiquer physiquement. L’appareil nécessitera une chirurgie cérébrale invasive, mais Angle a déclaré que la qualité des signaux neuronaux qu’il peut mesurer permettra aux patients de communiquer à un rythme plus rapide et plus naturel qu’ils ne le pourraient avec un BCI moins invasif, comme celui développé par Paradromics concurrent Synchron .

Jusqu’à présent, les régulateurs semblent être d’accord avec l’approche de Paradromics. La désignation de dispositif révolutionnaire de la FDA est accordée aux dispositifs médicaux qui ont le potentiel de fournir un traitement amélioré pour des conditions débilitantes ou potentiellement mortelles.

L’agence a accordé 32 de ces désignations au cours de l’exercice 2023 jusqu’à présent, selon son site Web.

Angle a déclaré que la désignation contribuera à créer une « voie rapide » pour la communication entre la FDA et Paradromics. C’est un avantage qui pourrait être essentiel pour amener les régulateurs à approuver plus rapidement les futurs essais cliniques.

La société mène actuellement des essais sur la sécurité des animaux, et les données de ces essais aideront la FDA à déterminer s’il convient d’approuver une étude sur l’homme. Angle a déclaré que Paradromics espère lancer son premier essai clinique avec des patients humains au cours du premier semestre 2024.

Le nouveau cycle de financement de 33 millions de dollars de la startup a été dirigé par Prime Movers Lab.

« C’est une belle histoire », a déclaré Dakin Sloss, fondateur et associé général de Prime Movers Lab, à CNBC dans une interview. « Et c’est une vraie technologie qui fonctionne maintenant, aujourd’hui. Ce n’est pas comme une chimère qu’il faut attendre 10 ans. »

Angle a déclaré qu’il s’agissait d’une période passionnante dans le domaine de la BCI, d’autant plus que plusieurs entreprises s’efforcent de se distinguer dans une industrie qui, selon lui, créera des milliards de dollars de valeur. Mais s’il est facile de s’enthousiasmer pour les capacités futures des BCI, Angle pense que beaucoup de bien peut déjà être fait.

« Beaucoup de gens sont enthousiasmés par les applications futuristes et spéculatives. Mais la réalité des interfaces cerveau-ordinateur est, à certains égards, plus excitante », a-t-il déclaré. « Cela peut transformer ce qui serait autrement des problèmes de santé cérébrale vraiment difficiles. »