La société d’implants cérébraux d’Elon Musk, Neuralink, déclare avoir l’approbation des États-Unis pour commencer des essais sur des personnes

La société d’implants cérébraux d’Elon Musk, Neuralink, a déclaré avoir obtenu l’autorisation des régulateurs américains pour commencer à tester son appareil sur des personnes.

La société a fait l’annonce sur Twitter jeudi soir mais n’a fourni aucun détail sur une étude potentielle, qui ne figurait pas dans la base de données du gouvernement américain sur les essais cliniques.

Les responsables de la Food and Drug Administration n’ont ni confirmé ni infirmé si l’agence avait accordé l’approbation, mais l’attachée de presse Carly Kempler a déclaré dans un e-mail que la FDA « reconnaît et comprend » que la société de Musk a fait l’annonce.

Neuralink est l’un des nombreux groupes travaillant sur la liaison du système nerveux aux ordinateurs, les efforts visant à aider à traiter les troubles cérébraux, à surmonter les lésions cérébrales et d’autres applications.

Plus tôt cette semaine, par exemple, des chercheurs suisses ont publié des recherches dans la revue Nature décrivant un implant qui rétablit la communication entre le cerveau et la moelle épinière pour aider un homme paralysé à se tenir debout et à marcher naturellement. Il y a plus de 30 essais d’interface informatique cerveau ou colonne vertébrale en cours, selon clinictrials.gov.

Musk – qui possède également Twitter et est le PDG de Tesla et SpaceX – a déclaré en décembre dernier que son équipe était en train de demander aux régulateurs de leur permettre de tester le dispositif Neuralink.

L’appareil a à peu près la taille d’une grosse pièce de monnaie et est conçu pour être implanté dans le crâne, avec des fils ultra-minces allant directement dans le cerveau. Musk a déclaré que les deux premières applications chez les personnes seraient de tenter de restaurer la vision et d’essayer d’aider les personnes ayant peu ou pas de capacité à faire fonctionner leurs muscles rapidement à utiliser des appareils numériques. Il a également déclaré qu’il envisageait que les signaux du cerveau puissent être reliés aux dispositifs Neuralink dans la moelle épinière pour une personne ayant un cou cassé.

Après que Musk ait fait une présentation à la fin de l’année dernière sur l’appareil, Rajesh Rao, codirecteur du Center for Neurotechnology de l’Université de Washington, a déclaré qu’il ne pensait pas que Neuralink était en avance sur les autres équipes en termes de réalisations d’interface cerveau-ordinateur, mais est « assez en avance » en termes de matériel dans les appareils.

On ne sait pas dans quelle mesure cet appareil ou des interfaces similaires fonctionneront finalement, ni dans quelle mesure ils pourraient être sûrs. L’interface de Neuralink est considérée comme un « dispositif expérimental » à ce stade, et les essais cliniques sont conçus pour collecter des données sur la sécurité et l’efficacité.

Dans son tweet de cette semaine, Neuralink a déclaré qu’il ne recrutait pas encore de participants pour l’étude et qu’il fournirait bientôt plus d’informations.

Laura Ungar, l’Associated Press

