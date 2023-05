La société d’implants cérébraux de Musk obtient l’approbation pour des essais sur l’homme

Neuralink vise à résoudre une gamme de problèmes médicaux en implantant une puce dans le crâne d’un sujet

Neuralink, la société d’implants cérébraux d’Elon Musk qui espère utiliser sa technologie pour traiter des conditions telles que la paralysie et la cécité, a été autorisée à mener des essais sur l’homme après avoir reçu l’approbation de la Food and Drug Administration (FDA) américaine, a annoncé jeudi la société.

« Nous sommes ravis de partager que nous avons reçu l’approbation de la FDA pour lancer notre première étude clinique chez l’homme », Neuralink a déclaré dans un message sur Twitter. Musk avait prédit à plusieurs reprises que la technologie serait autorisée à être testée, mais une demande précédente au début de 2022 a été refusée par la FDA, ont déclaré à Reuters des scientifiques qui travaillaient sur le projet en mars.

L’approbation est « une première étape importante qui permettra un jour à notre technologie d’aider de nombreuses personnes », la société a dit, et est « le résultat d’un travail incroyable de l’équipe Neuralink en étroite collaboration avec la FDA. »

Musk a précédemment déclaré que son ambition était que Neuralink « restaurer la fonctionnalité complète du corps à quelqu’un qui a une moelle épinière sectionnée. »

Neuralink dit qu’il n’a pas encore l’intention de commencer à recruter des participants, tandis que la FDA n’a pas officiellement commenté sa décision d’approuver la technologie pour les tests humains. L’année dernière, Musk a déclaré qu’il était si confiant dans la sécurité de l’appareil qu’il serait prêt à implanter la puce dans le cerveau de ses propres enfants.

Des prototypes de l’implant Neuralink, qui ont la taille d’une pièce de monnaie moyenne, ont jusqu’à présent été implantés dans le crâne de singes, a montré la société lors de démonstrations. L’implant enregistre l’activité nerveuse et transmet les informations à un appareil extérieur tel qu’un smartphone à l’aide d’une connexion Bluetooth.

En plus d’aider à traiter les problèmes de mobilité ou de déficience visuelle, Musk dit que Neuralink pourrait également bénéficier aux personnes souffrant de dépression, de schizophrénie et d’autisme – et même agir comme un utilitaire pour la navigation sur le Web et la communication télépathique entre les sujets.

Neuralink a été critiqué à la fin de l’année dernière au milieu de plaintes pour violations présumées du bien-être animal. Un rapport de Reuters en décembre a indiqué qu’environ 1 500 animaux, dont des singes, des moutons et des porcs, avaient été tués au cours de ses premières phases de test.