La société d’imagerie cérébrale basée sur l’IA icometrix reçoit le code CPT III

La société belge d’imagerie cérébrale icometrix a annoncé avoir reçu un code CPT III de l’American Medical Association permettant le remboursement de son Autorisé par la FDA logiciel de quantification IRM cérébrale.

Le logiciel d’analyse quantitative du cerveau pris en charge par icometrix AI fournit des mesures pour les IRM cérébrales afin d’aider les cliniciens à diagnostiquer, surveiller et évaluer les réponses au traitement chez les patients atteints de maladies neurologiques, telles que la maladie d’Alzheimer et la démence, la sclérose en plaques, l’épilepsie, les accidents vasculaires cérébraux et la maladie de Parkinson.

Le code CPT permettra aux professionnels de la santé qualifiés de déclarer leur utilisation du logiciel d’IA d’imagerie cérébrale icometrix comme une dépense de pratique.

LA GRANDE TENDANCE

La société a reçu 18 millions de dollars de financement en 2019 pour développer son logiciel cérébral. La société belge a obtenu l’autorisation de la FDA pour son offre icobrain-ctp en février 2020.

Le mois dernier, la société annoncé il a reçu une subvention de la Fondation Michael J. Fox pour rechercher des biomarqueurs IRM cérébraux pour la maladie de Parkinson en collaboration avec un professeur de neurologie et de sciences neurologiques à Stanford Medicine.

En mars, la société a reçu 1 417 658 £ (1 798 944 $) subvention de l’Institut national de recherche sur la santé et les soins accélérer la recherche en imagerie de la sclérose en plaques.

Une autre entreprise qui utilise un logiciel d’IA pour aider les fournisseurs à diagnostiquer les troubles cérébraux est une entreprise sud-coréenne de technologie de la santé Neurophet. En avril, il a obtenu la certification de l’Autorité des sciences de la santé de Singapour pour son logiciel d’assistance au diagnostic des maladies cérébrales dégénératives activé par l’IA.