La société d’IA Synthesia atteint une valorisation de 1 milliard de dollars dans la série C soutenue par Nvidia

Synthesia, une plate-forme multimédia numérique qui permet aux utilisateurs de créer des vidéos générées par l’intelligence artificielle, a récolté 90 millions de dollars auprès d’investisseurs, dont le géant américain des puces Nvidia, a déclaré la société à CNBC en exclusivité. La société basée à Londres a levé des fonds lors d’un cycle de financement dirigé par Accel, l’un des premiers investisseurs de Facebook, Slack et Spotify. Nvidia est intervenu en tant qu’investisseur stratégique, apportant une somme d’argent non divulguée. Parmi les autres investisseurs figurent Kleiner Perkins, GV, FirstMark Capital et MMC. Fondée en 2017 par les chercheurs et entrepreneurs Victor Riparbelli, Matthias Niessner, Steffen Tjerrild et Lourdes Agapito, Synthesia développe un logiciel qui permet aux gens de créer leurs propres avatars numériques pour présenter des présentations d’entreprise, des vidéos de formation ou même des compliments à des collègues dans plus de 120 langues différentes. Son objectif ultime est d’éliminer les caméras, les microphones, les acteurs, les longs montages et autres coûts du processus de production vidéo professionnel. Pour ce faire, Synthesia a créé des avatars animés qui ressemblent et ressemblent à des humains, mais sont générés par l’IA. Les avatars sont basés sur des acteurs réels qui parlent devant un écran vert. « La productivité peut être améliorée car vous réduisez le coût de production de la vidéo à celui de la création d’un PowerPoint », a déclaré à CNBC Philippe Botteri, chez Accel, le principal investisseur de la série C de Synthesia, ajoutant que l’adoption de la vidéo a proliféré par les consommateurs. plateformes telles que YouTube, Netflix et TikTok. « La vidéo est un bien meilleur moyen de communiquer les connaissances. Lorsque nous pensons au potentiel de l’entreprise et à sa valorisation, nous pensons à ce qu’elle peut rapporter, [and] dans le cas de Synthesia, nous ne faisons qu’effleurer la surface. » La synthèse est une forme d’IA générative, similaire au ChatGPT d’OpenAI. Mais la société affirme qu’elle travaille sur sa propre IA générative propriétaire depuis des années, et que bien que ChatGPT n’ait émergé que récemment dans la conscience publique, l’IA générative elle-même n’est pas une nouvelle technologie.

Synthesia vend à des entreprises clientes, notamment Tiffany’s, IHG et Moody’s Analytics. La société ne divulgue pas ses chiffres de vente ou de revenus, bien qu’elle affirme qu’elle « a constamment généré une croissance à trois chiffres », avec plus de 12 millions de vidéos produites sur la plate-forme à ce jour. Le nombre d’utilisateurs de Synthesia a augmenté de 456 % d’une année sur l’autre, a indiqué la société. Synthesia prévoit d’augmenter les investissements dans sa technologie, en mettant particulièrement l’accent sur l’avancement de ses recherches sur l’IA et en rendant les avatars Synthesia capables d’effectuer plus de tâches. « Nous travaillons avec 35 % des entreprises du Fortune 100 [with a focus on] marketing produit, support client, réussite client – les domaines de l’entreprise dans lesquels vous avez beaucoup de texte que vous souhaitez transformer en vidéo », a déclaré Riparbelli à CNBC. « Alors que nous progressons vers la prochaine phase de la prochaine génération de technologie Synthesia, il s’agit de rendre les avatars plus expressifs, de pouvoir faire plus de choses, de se promener dans une pièce, d’avoir des conversations », a-t-il ajouté. Riparbelli a expliqué que Nvidia n’est pas seulement un fabricant de semi-conducteurs – c’est aussi une centrale de talents en recherche et développement avec une armée d’ingénieurs, d’universitaires et de chercheurs qui produisent des articles sur le sujet. « Ils ne sont pas seulement un producteur de puces », a-t-il déclaré. « Ils ont des équipes de recherche incroyables qui sont très avancées en termes de, comment formez-vous réellement ces grands modèles ? Qu’est-ce qui fonctionne, qu’est-ce qui ne fonctionne pas ? »

Intérêt des investisseurs pour l’IA

Interne du milieu des affaires Signalé précédemment que Synthesia était en pourparlers avec des investisseurs pour lever entre 50 et 75 millions de dollars de nouveaux fonds pour une valorisation d’environ 1 milliard de dollars. Le rapport n’incluait pas de détails sur l’implication de Nvidia, ni ne mentionnait la somme totale de 90 millions de dollars collectée. Synthesia est l’une des nombreuses entreprises qui suscitent l’intérêt des investisseurs avec des logiciels d’IA et d’entreprise qui peuvent réduire les coûts impliqués dans certains processus commerciaux. Les entreprises cherchent à réduire leurs dépenses partout où elles le peuvent pour lutter contre la montée de l’inflation et se préparer à une éventuelle récession. La semaine dernière, la société française de logiciels de planification d’entreprise Pigment a levé 88 millions de dollars auprès d’investisseurs tels qu’Iconiq Growth, Felix Capital, Meritech IVP et FirstMark, en partie pour accroître ses investissements dans l’IA.

L’IA générative a été un rare point lumineux sur un marché technologique européen sous le choc de la baisse des financements et d’un recul des valorisations. Les investisseurs sont passés des entreprises technologiques à forte croissance à des secteurs de valeur générant des revenus plus résilients, tels que la finance, l’industrie, l’énergie et les biens de consommation de base. Récemment, un rapport de la société de capital-risque Atomico a montré que le financement des startups technologiques européennes était sur le point de chuter de 39 % supplémentaires en 2023, passant de 83 milliards de dollars en 2022 à 51 milliards de dollars. Cependant, l’IA est un domaine qui a attiré plus d’investissements, a déclaré Atomico, l’IA générative représentant 35 % des investissements totaux dans les entreprises d’IA et d’apprentissage automatique l’année dernière – la part la plus élevée jamais enregistrée et un bond important par rapport à 5 % en 2022.

Préoccupations éthiques concernant les deepfakes

On craint que l’utilisation d’outils d’IA vidéo aussi avancés que Synthesia ne conduise à des deepfakes, des vidéos qui prennent la ressemblance d’un utilisateur et la manipulent pour donner l’impression qu’il dit ou fait quelque chose qu’il n’est pas. Il y a également eu un nombre croissant d’appels de leaders technologiques et d’universitaires pour un pause mondiale sur le développement de l’IA au-delà de systèmes comme le GPT-4 d’OpenAI, en raison des craintes que la technologie devienne si avancée qu’elle puisse poser un risque existentiel pour l’humanité. Synthesia a attiré l’attention du grand public pour la première fois en 2019 pour un vidéo deepfake qui présentait une version animée numériquement du célèbre footballeur David Beckham parlant d’une campagne pour mettre fin au paludisme en neuf langues. Bien que cela ait été fait avec le consentement de Beckham et pour une bonne cause, l’utilisation plus répandue de la technologie deepfake a suscité des inquiétudes quant au potentiel de désinformation.